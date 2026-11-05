Международный форум по хирургии стартовал в Витебском медуниверситете

5 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете стартовал двухдневный Международный форум "Хирургия сегодня и завтра: инновации, которые спасают жизнь", передает корреспондент БЕЛТА.





Форум вырос из традиционной конференции, проходившей в ВГМУ уже несколько лет. В программе расширенного мероприятия, кроме докладов, предусмотрены мастер-классы от практикующих хирургов. Так, сегодня все желающие до торжественного открытия могли присутствовать на трансляции видеолапараскопической операции на ободочной кишке, проходившей в Витебском областном специализированном центре.

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ВГМУ доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный рассказал корреспонденту БЕЛТА, какие направления в хирургии особенно актуальны сегодня и каким опытом будут делиться участники форума. "Ранее мы проводили в вузе конференции, которые были посвящены мини-инвазивным технологиям, а, формируя программу форума в этом году, мы решили ее немножко расширить. Аудитория у нас представлена онкологами, специалистами в сосудистой хирургии, трансплантологами, потому что все технологии и направления сейчас тесно переплетаются. И это то, что необходимо сейчас и молодому поколению, и нам, более опытным хирургам. Здесь каждый сможет поделиться своим опытом", - подчеркнул он. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ВГМУ доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный рассказал корреспонденту БЕЛТА, какие направления в хирургии особенно актуальны сегодня и каким опытом будут делиться участники форума. "Ранее мы проводили в вузе конференции, которые были посвящены мини-инвазивным технологиям, а, формируя программу форума в этом году, мы решили ее немножко расширить. Аудитория у нас представлена онкологами, специалистами в сосудистой хирургии, трансплантологами, потому что все технологии и направления сейчас тесно переплетаются. И это то, что необходимо сейчас и молодому поколению, и нам, более опытным хирургам. Здесь каждый сможет поделиться своим опытом", - подчеркнул он.





На форуме выступят и молодые ученые в отдельной секции. "Она организована, чтобы молодежь смогла апробировать свои научные работы, подискутировать в своей аудитории. Также на других секциях выступят опытные хирурги, они поделятся результатами, которые можно экстраполировать в дальнейшем в других отделениях учреждений здравоохранения в разных регионах", - сказал Анатолий Щастный.

Он добавил, что ученые ВГМУ представят свой опыт и современные наработки в лапароскопической панкреатологии - лечении заболеваний поджелудочной железы. "Мы всегда были флагманами в этом направлении. Сейчас мы работаем не только над технологическими процессами, но и, опираясь на фундаментальные науки, реализуем проекты по изучению процессов заболевания поджелудочной железы. В частности, это процессы фиброза. Когда мы разберемся четко в них, следующим шагом станет уже влияние на данные процессы. И не только с помощью скальпеля, но и медикаментозными методами, то есть будем заниматься разработкой препаратов. Вот к этому мы сейчас идем и стремимся", - подчеркнул завкафедрой госпитальной хирургии. Он добавил, что ученые ВГМУ представят свой опыт и современные наработки в лапароскопической панкреатологии - лечении заболеваний поджелудочной железы. "Мы всегда были флагманами в этом направлении. Сейчас мы работаем не только над технологическими процессами, но и, опираясь на фундаментальные науки, реализуем проекты по изучению процессов заболевания поджелудочной железы. В частности, это процессы фиброза. Когда мы разберемся четко в них, следующим шагом станет уже влияние на данные процессы. И не только с помощью скальпеля, но и медикаментозными методами, то есть будем заниматься разработкой препаратов. Вот к этому мы сейчас идем и стремимся", - подчеркнул завкафедрой госпитальной хирургии.





Второй день форума будет в большей степени посвящен лапароскопии. "Мы впервые заслушаем доклады о работе с медицинскими роботами. Робототехника в здравоохранении - это не далекое завтра, это сегодняшние реалии медицины. У нас в стране есть две подобные установки, которые прекрасно себя зарекомендовали. Мы услышим доклады специалистов, которые на них работают, что и как у них получается. В перспективе планируется, что робототехника войдет в систему здравоохранения всех областных центров. Эта техника позволяет увязать работу в рамках одной системы, то есть пациент может быть в Бресте, а оперировать его будут из Минска. Это сегодняшний день мирового развития высокотехнологичной хирургии", - пояснил Анатолий Щастный.





Зарубежные специалисты принимают участие в мероприятии в онлайн-формате.-0-