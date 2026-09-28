28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Международная научная конференция "Молодежь в науке - 2026" пройдет с 13 по 15 октября в Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
Мероприятие объединит около 600 молодых исследователей из шести стран: Беларуси, России, Китая, Узбекистана, Туркменистана и Армении. Конференция традиционно станет площадкой для презентации инновационных разработок и обсуждения глобальных научных трендов.
Официальное открытие состоится 13 октября в Президиуме НАН Беларуси и будет приурочено ко Дню Академии наук. Во время пленарной сессии известные белорусские ученые представят доклады о прорывных достижениях в ключевых отраслях: от материаловедения и медицинской генетики до социологии и технологий молочной промышленности.
Основная работа конференции развернется на 25 секционных заседаниях, которые пройдут в институтах НАН Беларуси. Молодые исследователи представят результаты своих работ по широкому спектру дисциплин: физико-технические и физико-математические науки, биология и медицина, аграрные и химические науки, науки о Земле, гуманитарный блок.
Организаторами мероприятия выступают НАН Беларуси и Совет молодых ученых Академии наук.-0-
Общество
28 сентября 2026, 12:14
Международная конференция "Молодежь в науке" пройдет 13-15 октября в Минске
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