Международная конференция "Молодежь в науке" пройдет 13-15 октября в Минске 

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Международная научная конференция "Молодежь в науке - 2026" пройдет с 13 по 15 октября в Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.



Мероприятие объединит около 600 молодых исследователей из шести стран: Беларуси, России, Китая, Узбекистана, Туркменистана и Армении. Конференция традиционно станет площадкой для презентации инновационных разработок и обсуждения глобальных научных трендов.



Официальное открытие состоится 13 октября в Президиуме НАН Беларуси и будет приурочено ко Дню Академии наук. Во время пленарной сессии известные белорусские ученые представят доклады о прорывных достижениях в ключевых отраслях: от материаловедения и медицинской генетики до социологии и технологий молочной промышленности.



Основная работа конференции развернется на 25 секционных заседаниях, которые пройдут в институтах НАН Беларуси. Молодые исследователи представят результаты своих работ по широкому спектру дисциплин: физико-технические и физико-математические науки, биология и медицина, аграрные и химические науки, науки о Земле, гуманитарный блок.



Организаторами мероприятия выступают НАН Беларуси и Совет молодых ученых Академии наук.-0-