Метеозависимость - не миф? Врач объяснила, почему смена погоды влияет на самочувствие





Почему организм реагирует на погоду?





Метеозависимость часто воспринимают как отдельное заболевание, однако такого диагноза в международной классификации болезней нет. При этом симптомы, возникающие на фоне погодных изменений, могут быть вполне реальными. "Метеозависимость - это не самостоятельная болезнь, а комплексная реакция организма на резкие изменения погоды, свидетельствующая о нарушении адаптационных механизмов", - пояснила Снежана Кавриго.





По ее словам, ухудшение самочувствия может сопровождать перепады атмосферного давления и температуры, сильный ветер, изменения влажности воздуха. Значение имеют и другие факторы, в том числе сокращение светового дня.





Головная боль, слабость и скачки давления





При смене погоды некоторые люди замечают головную боль, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, сонливость или нарушения сна. Возможны также боли в мышцах и суставах, в том числе в местах старых травм. "Метеозависимость - это не выдумка. Такие симптомы могут быть связаны со скрытыми или хроническими патологиями, которые обостряются под воздействием факторов внешней среды", - отметила специалист.





При этом, подчеркнула она, важно не списывать любое недомогание на погоду. Если симптомы повторяются, усиливаются или сопровождаются заметными изменениями артериального давления, необходимо обратиться к врачу и выяснить их причину.





Кто находится в группе риска?





Особенно внимательно следить за самочувствием стоит людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, патологиями суставов и позвоночника, хроническими болезнями органов дыхания. Дополнительными факторами могут быть перенесенные черепно-мозговые травмы и длительный стресс. "Чаще всего от метеочувствительности страдают пожилые люди с хроническими заболеваниями. У новорожденных системы адаптации еще не сформированы полностью, поэтому они также могут быть чувствительны к изменениям внешней среды", - рассказала Снежана Кавриго.





При этом реакции индивидуальны: у одних людей погодные перемены проходят практически незаметно, у других сопровождаются выраженным дискомфортом.





Магнитные бури: стоит ли беспокоиться?





Геомагнитная активность нередко становится поводом для тревожных прогнозов о здоровье. Однако убедительных доказательств того, что магнитные бури вызывают выраженное ухудшение самочувствия у большинства здоровых людей, недостаточно. "Не стоит заранее ожидать недомогания только потому, что прогнозируется магнитная буря. Если головная боль, слабость или другие симптомы возникают регулярно, лучше обсудить их с врачом, а не объяснять исключительно геомагнитной активностью", - отметила специалист.





Как помочь организму?





Специального лекарства от метеочувствительности нет. Поэтому основное внимание следует уделять общему состоянию здоровья и контролю хронических заболеваний. "Укреплять адаптационные возможности организма помогают полноценный сон, регулярная физическая активность, отдых и соблюдение здорового образа жизни", - рассказала Снежана Кавриго.





В дни резких погодных изменений желательно избегать переутомления, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, ограничить избыток соли и отказаться от алкоголя. Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать назначенное лечение и при необходимости контролировать артериальное давление. Принимать дополнительные препараты или самостоятельно менять дозировки назначенных лекарств не следует. Закаливающие процедуры, в том числе контрастный душ, также нужно выбирать с учетом состояния здоровья.





Когда нужно обратиться к врачу?





Даже если ухудшение самочувствия регулярно совпадает со сменой погоды, игнорировать симптомы нельзя. Внезапная сильная головная боль, боль в груди, выраженная одышка, нарушение речи или внезапная слабость в конечностях требуют немедленной медицинской помощи. "Главное - не заниматься самолечением и не объяснять все симптомы метеозависимостью. Если недомогание повторяется или становится сильнее, необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить его причину", - подчеркнула Снежана Кавриго.





По словам специалиста, внимательное отношение к собственному здоровью, полноценный отдых, умеренная физическая активность и контроль хронических заболеваний помогают поддерживать хорошее самочувствие в любое время года.-0-

Головная боль, слабость, скачки давления и сонливость при смене погоды знакомы многим. Метеочувствительность не считается самостоятельным заболеванием, однако ухудшение самочувствия может быть связано с хроническими патологиями и особенностями адаптации организма. Почему погода влияет на здоровье и как помочь себе в такие дни, корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая Минским городским центром здоровья, главный внештатный специалист по формированию здорового образа жизни комитета по здравоохранению Мингорисполкома Снежана Кавриго.