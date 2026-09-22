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Место помощи и поддержки. "Матулін пакой" появился в РНПЦ детской онкологии 

Опубликовано:

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Общество
22 сентября 2026, 17:51

Место помощи и поддержки. "Матулін пакой" появился в РНПЦ детской онкологии 

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии открылся специализированный кабинет "Матулін пакой", передает корреспондент БЕЛТА.
"Матулін пакой" создаст атмосферу взаимопомощи, солидарности и поддержки, предлагая комфортные условия для отдыха и психоэмоциональной разгрузки. В нем мастера парикмахерского искусства будут проводить профессиональные стрижки, укладки и различные процедуры по уходу за волосами для женщин. Бесплатными услугами смогут воспользоваться матери детей, проходящих лечение в центре, сотрудники учреждения и сами дети. Проект реализован Республиканским научно-практическим центром детской онкологии, гематологии и иммунологии и Объединенной организацией субъектов предпринимательской деятельности ОО "Белорусский союз женщин".
Идея создать подобный уютный уголок родилась после предложения одной из мам, ранее находившейся в РНПЦ с ребенком. "По средам в Дом БСЖ приезжают наши делегации из разных регионов, и в ходе бесед мы всегда стремимся услышать инициативы женщин. На встрече с представительницами Брестской области одна из участниц ранее вместе с ребенком была пациенткой центра и подчеркнула, что даже в таких условиях мамам хочется быть красивыми и приводить себя в порядок. Она предложила открыть подобный кабинет. РНПЦ поддержал эту инициативу, предоставив помещение, а наши женщины-предприниматели с душой его расписали, украсили, отремонтировали, купили все необходимое оборудование", - рассказала председатель общественного объединения БСЖ Ольга Шпилевская.
Директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева отметила, что психологическая помощь - важный аспект медицинской реабилитации, ведь от нее во многом зависит, как будет протекать лечение и насколько подготовлены к нему ребенок и его семья. В центре рядом с детьми работают воспитатели и медицинские психологи - настоящая опора для пациентов.
При этом поддержка, благотворительная помощь и социальные инициативы здесь не менее важны. "Одним из таких проектов стал "Матулін пакой". Заходишь туда и попадаешь в теплое и уютное пространство. Ведь мамы не только постоянно сопровождают детей, но и активно участвуют в лечебном процессе. А когда спокойна мама, доктор тоже может быть спокоен за результат", - добавила она.
Во время открытия специализированного кабинета собрались мамы с детьми, желающие поддержать новую инициативу. Одна из них - Алла Бердник - узнав о концепции, она сразу же откликнулась в качестве дополнительного мастера парикмахерского искусства: в свободное время она готова стричь, делать укладки и просто во всем помогать коллегам. Алла на протяжении года находится в РНПЦ со своим сыном и за это время периодически подстригала детей и мам. "Здесь много родителей, которые готовы всячески участвовать в жизни друг друга и поддерживать. Мы тут все как единое целое", - пояснила она.
По словам Аллы, оформленное пространство помогает легче воспринимать процесс изменений в себе. "Особенно для девочек, мне кажется, будет гораздо приятнее во время стрижки сидеть в красоте, смотря на себя в зеркале, а не в стену. Это в том числе важно и для мам: бывают родители, которые годами не покидают стены больницы и не могут надолго отойти от своих детей. Поэтому возможность привести себя в порядок - большой бонус", - считает она.

Алена Литвин и ее дочка Елизавета стали первыми посетительницами, воспользовавшись услугами визажиста и парикмахера. "Затея очень хорошая, каждая мама пришла бы сюда снять стресс. Мы лежим в центре уже в четвертый раз и, надеюсь, последний. Персонал просто отличный, все относятся понимающе и с заботой. Я впервые вижу подобное помещение - сколько бывали в больницах, нигде не встречала ничего подобного", - поделилась впечатлениями Алена.
Куратор проекта "Матулін пакой" Дина Ефимова отметила уникальность инициативы, в которую вложено много сил и душевного тепла. Работа над проектом началась еще в начале этого года. "Мамы могут отойти от своих детей буквально на 30-40 минут, и нам очень хочется, чтобы за это время они смогли отдохнуть. Здесь есть люди, готовые выслушать, обнять, поплакать, посмеяться или просто помолчать, выпить чашку кофе и поверить в то, что все будет хорошо. Красивая, счастливая, сияющая мама - маяк надежды и индикатор того, что все наладится", - подытожила она.-0- 
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