Место, где каждый может быть собой: "Инклюзивным кофейням" в А1 уже 6 лет

5 ноября "Инклюзивным кофейням" в А1 исполняется уже 6 лет. За это время сеть стала одной из самых известных социальных инициатив, которая развивается при поддержке компании. А также особенным местом как для сотрудников, так и гостей, которые приходят сюда, потому что выбирают намного больше, чем просто вкусный кофе. Самое важное здесь - атмосфера, где каждый может быть собой.





Первая "Инклюзивная кофейня" открылась в здании головного офиса А1 в 2020 году. Она стала первым местом в Минске, где безбарьерная среда создана не только для посетителей, но и для персонала. Чтобы там было комфортно любому человеку, в кофейне оборудовали стойку-трансформер, которая позволяет бариста подстроить рабочее место под себя в зависимости от роста и физических возможностей.





Сегодня "Инклюзивные кофейни" объединяют уже целую сеть кофеен в Минске, Бресте и Могилеве и являются одним из самых узнаваемых инклюзивных проектов А1. Здесь создаются реальные рабочие места для людей с инвалидностью, а ежедневное взаимодействие сотрудников и гостей помогает формировать более открытое отношение общества к вопросам инклюзии и равных возможностей. Проект на практике демонстрирует, что комфортная безбарьерная среда и доступная занятость могут быть естественной частью современной городской инфраструктуры.





- Наша ESG-стратегия направлена на поддержку инклюзии и создание общества равных возможностей, поэтому мы постоянно работаем над проектами в этих направлениях. Но "Инклюзивные кофейни" - особенная инициатива, которая всегда выделяется. Благодаря развитию сети штат сотрудников насчитывает 11 человек, а сам проект на практике показывает, насколько важны доступная среда, поддержка и возможность профессиональной самореализации для людей с инвалидностью. Для нас важно не только поддерживать такие инициативы, но и способствовать формированию общества, где равные возможности являются нормой, - отметили в А1.





Минск, ул. Интернациональная, 36 - головной офис А1;

Могилев, ул. Гагарина, 79 - торговый центр "Е-сити";

Брест, Варшавское шоссе, 11 - торговый центр "Евроопт Hyper".

Лучший способ поздравить "Инклюзивные кофейни" с днем рождения и поддержать их команду - просто заглянуть в гости за любимым напитком или попробовать одну из сезонных новинок.Гостей ждут по адресам:Поддержка "Инклюзивных кофеен" соответствует ESG-стратегии А1, которая предусматривает реализацию проектов в сферах инклюзии, цифровой грамотности, безопасности и устойчивого развития. Компания рассматривает развитие безбарьерной среды и поддержку социальных инициатив как важный вклад в формирование более открытого и инклюзивного общества.

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