Места обитания редких птиц передали под охрану Ивацевичскому опытному лесхозу

Места обитания пернатых краснокнижников передали под охрану Ивацевичскому опытному лесхозу. Угодья Речицкого лесничества облюбовали большая выпь, малый погоныш и усатая синица. На определенной территории вводится специальный режим охраны и использования.
В частности, в местах обитания большой выпи в гнездовой период с 1 апреля по 31 августа возбранены промысловый и любительский лов рыбы, использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. На этой территории требуется проводить работы по восстановлению естественного гидрологического режима и его поддержанию во внегнездовой период, регулировать численность енотовидной собаки, серой вороны и американской норки. Необходимо проводить биотехнические мероприятия, направленные на увеличение мозаичности и защитных свойств местообитания путем оставления отдельных куртин тростников и ивняков, расположенных в заболоченных местах и по берегам водоемов.
Большая выпь - крупная скрытная околоводная птица, которая обитает в густых зарослях тростника и на болотах. Она издает громкий, гулкий весенний крик, который напоминает глухое мычание быка. За это ее прозвали цаплей-бугаем.
В угодьях, где обосновался малый погоныш, в гнездовой период с 15 апреля по 31 июля запрещается промысловое и любительское рыболовство, сенокошение, заготовка тростника и другой растительности. Эту миниатюрную птичку еще называют малой курочкой. Ведет скрытный образ жизни на заросших мелководных водоемах, болотах и поймах рек.
В местах обитания усатой синицы в гнездовой период с 15 апреля по 31 июля, например, возбраняется сенокошение, уничтожение надводной растительности с применением гербицидов. В перечне указаны определенные виды работ, которые попали под запрет. Усатая синица живет у берегов заросших водоемов, на озерах, водохранилищах и пойменных болотах, где есть густые заросли камыша (тростника) и рогоза.
Решение Березовского райисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-