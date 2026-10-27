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Мертвая оказалась живой: как раскрылась тайна разведчицы Надежды Богдановой? 

Опубликовано:

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Общество
27 октября 2026, 18:30

Мертвая оказалась живой: как раскрылась тайна разведчицы Надежды Богдановой? 

Надежда Богданова родилась 28 декабря 1931 года в деревне Авданьки Городокского района Витебской области БССР. Долгое время была беспризорницей, а в восемь лет попала в детский дом. 

После начала Великой Отечественной девочка оказалась в партизанском отряде. Одним из первых заданий стала акция в оккупированном Витебске: Надя и ее товарищ Ваня Звонцов вывесили красные флаги. Ребят арестовали и приговорили к расстрелу. Ваня погиб, а Надя, потеряв сознание от побоев за мгновение до расстрела, выжила. Она выбралась из ямы и вернулась в партизанский отряд. Позже биографы напишут: это была первая смерть Нади.
В феврале 1943 года Богданова помогла вывезти с поля боя раненого командира Ферапонта Слесаренко, угнав лошадь у немецких солдат и полицаев. А позднее участвовала в минировании перекрестка Невель - Великие Луки - Усвяты. Надю и ее товарища Юрия Семенова задержали. Семенова расстреляли. Надю фашисты пытали, но ничего не узнали. Чуть живую девочку выбросили на мороз умирать. Надю выходили жители деревни Заналючик Лидия Шилинок и Татьяна Самокалева. 

О жизни Надежды Богдановой до середины пятидесятых известно мало. Она почти потеряла зрение, работала на фабрике "Знамя индустриализации" в Витебске. Об участии в войне никому не рассказывала.

23 февраля 1958 года. Обычный зимний день. Из радиоприемника звучит голос бывшего партизанского командира Ферапонта Слесаренко. Он вспоминает павших героев. И вдруг произносит имя Нади Богдановой. Той самой девочки, которая его когда-то спасла. 

Командир уверен: Надя погибла. Но она слушает этот эфир. Живая. В архивах военкомата обнаруживают партизанские списки. Имя Богдановой там. Начальник штаба бригады Иван Скуматов лично подтверждает: все правда. О Наде начинают писать газеты. В 1964 году за расследование берется знаменитый писатель Сергей Смирнов. Братскую могилу, где якобы похоронена Надя вместе с пионером Юрой Семеновым, вскрывают. Шок: тела девочки в земле нет. В 1965 году в рамках документального цикла "Рассказы о героизме" она дала интервью Сергею Смирнову. 
Вчерашняя "невидимка" стала символом поколения. Девочка, которую похоронили заживо, вернула себе имя и вошла в историю. Параллельно налаживается и личная жизнь. 

- В 1962 году она вышла замуж за своего молодого человека Дмитрия Кравцова, который работал в лесничестве под Витебском. Они прожили вместе 18 лет, воспитали своего сына и приемных детей, - рассказывает доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович. 

Кравцовы воспитывали детей Татьяны Самокалевой. В благодарность за свое спасение.

- В картотеке партархива на Татьяну Самокалеву была заведена карточка. На обороте под 1961 годом появилась запись: "Спасла знаменитую партизанскую разведчицу Надежду Богданову". Справедливость восторжествовала лишь в 1996 году: Татьяне Самокалевой присвоили статус участницы Великой Отечественной войны - партизанки. Надежды Богдановой к тому времени уже не было в живых - она умерла 21 августа 1991 года, - добавляет Сергей Александрович.

Весь Советский Союз узнал о боевом прошлом Богдановой. Ее наградили орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За отвагу", медалью "За боевые заслуги".
- В 1980-е годы она активно занималась воспитательной работой: встречалась с ветеранами, беседовала с подрастающим поколением. В основном она общалась не со студентами или учащимися ПТУ и техникумов, а со школьниками, с детьми младшего школьного возраста, - говорит Сергей Александрович.

Из письма ученицы воскресной школы Князь-Владимирского храма города Асбест Надежде Богдановой: "Здравствуй, Надя Богданова. Я очень горжусь твоим подвигом, ты самая смелая и знай, что все тебя помнят и гордятся тобой. Ты очень здорово сражалась и выдержала все это. А фашисты проиграли битву благодаря тебе. Желаю тебе всего хорошего, успеха, здоровья. Чтобы ты оставалась такой же смелой партизанкой и разведчицей. До свидания, дорогая Надя Богданова! От Курандиной Дарьи".

Богданова выжила, вопреки всем ранениям и официальным отчетам. Судьбоносная радиопередача и архивные списки вернули ее имя из небытия. Девочка, заживо похороненная войной, стала настоящей живой легендой.

| Скриншоты видео. 

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