Меньше ям и асфальт от райцентров к агрогородкам. Минтранс о задачах в сфере дорожного строительства

За последние три года объем ямочности на трассах сократился в пять раз. Кратно увеличилось финансирование объектов текущего, капитального ремонта и нового строительства. Улучшилось качество покрытия. За последние три года объем ямочности на трассах сократился в пять раз. Кратно увеличилось финансирование объектов текущего, капитального ремонта и нового строительства. Улучшилось качество покрытия.





Григорий Глазко отметил, что Беларусь - компактная транзитная страна. Дорожная сеть сформирована. По такому показателю, как плотность сети, на постсоветском пространстве и в целом в разрезе стран Европы Беларусь находится в лидерах. "Поэтому при формировании государственной программы "Дороги Беларуси" на 2026-2030 годы основной концепт направлен на сохранность автомобильных дорог и мостовых сооружений. Запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тыс. км дорог и не менее 500 мостовых сооружений", - сказал он.

Общая протяженность дорожной сети приближается к 87 тыс. км, из них 71 тыс. - дороги местного значения, 16 тыс. - республиканского. На финансирование программы на пятилетку будет выделено 19 млрд рублей, из которых 17 млрд - из республиканского бюджета, в том числе из Республиканского дорожного фонда, 2 млрд - из местного бюджета. В прошлой пятилетке на эти цели направлено 11,5 млрд рублей, отремонтировано 18,5 тыс. км дорог.





Одно из важных направлений работы - выполнение поручения главы государства связать агрогородки с районными центрами. "Всего у нас 34 таких агрогородка, 156 км дорог. Они в гравийном исполнении, по итогам этого года все 156 км будут с усовершенствованным покрытием", - отметил Григорий Глазко.-0-