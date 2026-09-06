Мемориальную доску Ивану Чигринову открыли в Костюковичах в День белорусской письменности 

"Меня впечатлило: там и Чигринов, и Кулешов. Молодцы, так нестандартно подошли к этому вопросу. Это будет долгая память: праздник уже сегодня закончится, а мурал будет еще долго напоминанием о земляках, о талантливых знаменитых писателях", - резюмировала Елена Чигринова.-0-





Фото Олега Фойницкого

6 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску народному писателю Беларуси Ивану Чигринову торжественно открыли в XXXIII День белорусской письменности в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.Мемориальная доска заняла место на здании Центральной районной библиотеки, которая носит имя выдающегося земляка с 1996 года. В церемонии приняла участие дочь писателя Елена Чигринова."Я видела уже доску, мне присылали и эскиз, и конечный вариант. Все достойно, и библиотека достойна. Это новое здание, очень уютное", - сказала Елена Чигринова.По ее словам, в учреждении бережно сохраняется наследие земляка. Здесь действует постоянный мемориальный уголок, где представлены личные вещи писателя: домашний портрет работы ленинградского художника Сергея Ткаченко, бюст скульптора Горбуновой и личная библиотека с именной печатью. В 2024 году к 90-летнему юбилею литератора семья передала фондам уникальное пятитомное собрание сочинений, а также около 700 книг из его домашней коллекции."Библиотека для того и существует, чтобы быть знакомым с творчеством и читать", - подчеркнула дочь писателя.Накануне в Костюковичах состоялась презентация литературного сборника "Тут, дзе Бесядзь цячэ". Книга объединила произведения авторов Костюковичского региона - от признанных мастеров слова, таких как Чигринов, Кулешов и Письменков, до современных поэтов и прозаиков. Елена Чигринова высоко оценила качество издания, назвав его правильным и важным шагом для поддержки местных талантов."Здесь люди получили шанс быть напечатанными, это очень дорогого стоит. Очень правильный поступок - издавать литературные сборники тех районов, где проходят праздники Дня письменности", - отметила она.Гостья также поделилась впечатлениями от подготовки города к празднику. Особое внимание она обратила на мурал с изображениями знаменитых земляков - Ивана Чигринова и Аркадия Кулешова.