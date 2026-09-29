"Мелодия застывшей музыки". В Минске презентовали книгу об истории возведения Дворца Республики

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация художественного романа белорусского архитектора, дважды лауреата Государственной премии Беларуси Анатолия Шабалина "Мелодия застывшей музыки" прошла в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.Книга посвящена истории проектирования и строительства Дворца Республики - монументального объекта, возведение которого продолжалось более двадцати лет. Через призму создания архитектурного символа Минска в романе прослеживаются судьбы друзей-архитекторов, масштабная смена эпох, трансформация мировоззрений и человеческих ценностей.Как рассказал Анатолий Шабалин, написать книгу ему предложил заслуженный деятель культуры Беларуси Зиновий Пригодич. Автор выбрал художественный жанр, ведь в проектировании здания участвовали множество людей, и описать каждого с достоверной точностью очень сложно."Глава государства сыграл выдающуюся роль в реанимировании этого объекта после замораживания на длительное время, когда распался Советский Союз. В романе надо было показать, что, несмотря на упадок экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуре в то время уделялось большое внимание", - добавил он.В книге вокруг Дворца Республики формируются и событийный ряд, и характеры. Конечно, в романе есть и любовные треугольники, поэтому каждый найдет в нем что-то, что ему нравится. Для кого-то важно погружение в историю и чувство ностальгии, а кого-то больше заинтересует сюжет.Анатолий Шабалин поблагодарил издательство Национальной библиотеки Беларуси. При этом добавил, что пока не планирует работать над продолжением и превращать издание в серию.Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси заслуженный деятель культуры Михаил Поздняков признался, что с большим удовольствием прочитал роман, он написан в хорошем стиле, доступным языком, а еще пронизан светом, душевностью, теплотой. В книге представлена советская эпоха со своим особенным шармом. Показан и переходный период, и боль от развала той долгой страны, которая объединяла людей."Роман многоплановый, здесь и личная жизнь, и время, и человеческие отношения, и любовь, и зависть. Архитектура - это творческая отрасль, где идет соревнование, борьба за проекты и, безусловно, за победу. Тогда вступают самые разные силы, иногда не очень хорошие, когда стараются поставить подножку, где-то опорочить. Но в книге многие образы и ситуации поданы через юмор. Показаны трудности, человечность, взаимоподдержка, дружелюбие, созидательность", - подчеркнул Михаил Поздняков.По его мнению, роман должен стать настольной книгой каждого строителя, архитектора, творческого человека и просто гражданина, который хочет окунуться в атмосферу того времени.Гостями мероприятия стали государственные и общественно-политические деятели, академики, знаменитые архитекторы, литераторы, а также представители белорусского и международного искусства: народные артисты, заслуженные художники, режиссеры и деятели культуры. Презентация романа сопровождалась театральными миниатюрами в исполнении белорусских актеров. Музыкальную атмосферу праздника поддержали ведущие коллективы и эстрадные солисты страны, которые исполнили песни автора. -0-