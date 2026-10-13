13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усовершенствовать механизмы обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих. Это предусмотрено проектом закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране труда", внесенным в Палату представителей правительством, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Законопроект предусматривает изложение действующего закона в новой редакции. Предлагаемые изменения направлены на совершенствование механизмов по обеспечению безопасности жизни и здоровья работающих в процессе их трудовой деятельности.
Предусматривается повышение эффективности государственного управления в области охраны труда на всех уровнях, в том числе дальнейшее развитие профилактической направленности работы по обеспечению безопасности труда работников.
Расширяются возможности трудоустройства женщин и несовершеннолетних при создании им безопасных условий труда и отсутствии противопоказаний по здоровью.
Предложено усовершенствовать процессы управления охраной труда в организациях на основе оценки профессиональных рисков, расширить права работодателя и гарантии работающего в области охраны труда, а также снизить административную нагрузку на бизнес.
Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия по труду и социальным вопросам Палаты представителей.-0-
Общество
13 октября 2026, 19:45
Механизмы обеспечения безопасности жизни и здоровья работников планируют усовершенствовать в Беларуси
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