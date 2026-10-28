Медицина, связь, транспорт. В Постоянном комитете СГ обсудили обеспечение равных прав белорусов и россиян

"Обсуждены актуальные вопросы обеспечения равных прав граждан Беларуси и России в сферах медицинского обслуживания, социального обеспечения, транспорта, связи и образования, а также возможные пути их решения. В позитивном ключе отмечено подписание 24 сентября 2026 года протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Беларуси и России на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства", - отметили в пресс-службе.
Постоянный комитет представил информацию о результатах анализа обращений граждан Беларуси и России, поступивших в ходе организованных с сентября 2025 года личных приемов в Москве и представительстве Постоянного комитета в Минске.-0-