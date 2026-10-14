В МЧС рекомендуют при движении в тумане отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство ДТП в подобных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние - целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Также следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Осторожность не будет излишней, так как при движении в тумане повышается утомляемость водителей.-0-
Общество
14 октября 2026, 08:29
МЧС предупредило о факторах опасности в туман
Фото из архива
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС предупредили о факторах опасности в туман, который утром 14 октября ожидается на большей части страны, сообщает БЕЛТА.
Среди факторов опасности спасатели называют снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
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