МЧС напомнило о факторах опасности во время сильного дождя

Среди них спасатели называют перебои и отключение энергоснабжения, повреждение линий электропередачи, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, а также подтопление отдельных домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.





Сегодня в стране облачно, днем с прояснениями, утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории дожди, в отдельных районах - сильные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС напомнили факторы опасности из-за сильных дождей, сообщает БЕЛТА.