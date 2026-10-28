МЧС на учениях отработало действия при пожарах на станции метро "Октябрьская" и предприятии "Криница"

На предприятии "Криница" по легенде учений из-за нарушения технологического процесса загорелись конвейерные ленты и производственное оборудование в надсилосной галерее элеваторного цеха. Площадь условного пожара составила 120 кв.м. К моменту прибытия подразделений МЧС возникла угроза распространения пламени внутрь силосов через загрузочные люки. Четыре человека не могли самостоятельно покинуть опасную зону.

Прибывшие расчеты оценили обстановку и запросили дополнительные силы. Спасатели вынесли условных пострадавших на свежий воздух, предварительно надев на них защитные маски. Подразделения также выполнили дополнительные задачи с использованием высотной техники. В учениях участвовали 70 работников МЧС и 19 единиц техники. Прибывшие расчеты оценили обстановку и запросили дополнительные силы. Спасатели вынесли условных пострадавших на свежий воздух, предварительно надев на них защитные маски. Подразделения также выполнили дополнительные задачи с использованием высотной техники. В учениях участвовали 70 работников МЧС и 19 единиц техники.

После учений руководитель проанализировал действия подразделений и дал им общую оценку. "Нам важно проводить системную работу над собой, над теми ошибками, которые мы допускаем в рамках занятий и учений, ответственно подходить к вопросам саморазвития. Потому что все то, что мы делаем ежедневно, тот кропотливый труд, который проводим на занятиях и учениях, это все может пригодиться в боевой работе", - отметил Сергей Лапанович.-0- После учений руководитель проанализировал действия подразделений и дал им общую оценку. "Нам важно проводить системную работу над собой, над теми ошибками, которые мы допускаем в рамках занятий и учений, ответственно подходить к вопросам саморазвития. Потому что все то, что мы делаем ежедневно, тот кропотливый труд, который проводим на занятиях и учениях, это все может пригодиться в боевой работе", - отметил Сергей Лапанович.-0-





Фото МЧС

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели тактико-специальные учения на станции минского метро "Октябрьская" и тренировку на промышленном объекте ОАО "Криница". Участники отработали тушение пожаров, эвакуацию людей и взаимодействие подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.Еще одни тактико-специальные учения прошли минувшей ночью на станции метро "Октябрьская". В них принял участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергей Лапанович. По сценарию в тоннеле второго пути при движении поезда к станции в одном из вагонов начался пожар. Машинист довел состав до платформы, однако к этому моменту огонь охватил два вагона, а станцию заволокло густым дымом.Ситуация осложнялась тем, что в соседних с очагом возгорания вагонах без сознания находились четыре человека, еще один оказался в переходном тоннеле. Существовала угроза распространения огня на кабельный коллектор, проходящий под платформой.Первыми на условное происшествие отреагировали сотрудники метрополитена. Поездной диспетчер остановил движение поездов на линии и передал информацию в ситуационный штаб. Оттуда сообщение поступило в МЧС. Дальнейшие действия работники метрополитена выполняли в соответствии с установленными инструкциями.Подразделения МЧС отработали тушение пожара в тоннеле и непосредственно в вагонах, а также эвакуацию людей из опасной зоны. Во время тренировки спасатели решали дополнительные задачи и организовали работу штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.