МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден регламент организации взаимодействия и обмена информацией между Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси и Центром управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана. Об это сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.
"Считаю это одним из ключевых направлений нашего сотрудничества, которое позволит взаимодействовать на оперативном уровне, оказывать взаимную помощь нашим гражданам, если они попадут в чрезвычайные ситуации в Беларуси или Азербайджане, а также делиться важной оперативной информацией напрямую", - подчеркнул глава белорусского спасательного ведомства. По словам Кямаладдина Гейдарова, такие меры укрепят взаимодействие между подразделениями и повысят эффективность реагирования на ЧС.
Согласно регламенту, стороны будут делиться информацией о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, последствия которых могут иметь крупномасштабный характер, о подготовке к действиям при их ликвидации, а также о ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения. Будет налажен обмен сведениями о ядерных авариях, радиационных аварийных ситуациях и происшествиях, произошедших при хранении, эксплуатации или транспортировке ядерных и радиационных материалов.
МЧС Беларуси и Азербайджана будут предоставлять информацию о гражданах государств сторон, которые пропали без вести, погибли или пострадали в результате ДТП и других ЧС на территории другой страны. Также спасатели будут обмениваться данными о случаях ДТП с участием транспортных средств, следовавших из Беларуси по территории Азербайджана или наоборот, а также перевозящих грузы повышенной опасности. Ведомства договорились сообщать друг другу сведения о силах и средствах, которые могут быть оперативно привлечены для проведения аварийно-спасательных работ при получении соответствующего запроса.-0-
Общество
МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях
04 ноября 2026, 16:18
МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях
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