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МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
04 ноября 2026, 16:18

МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях

Фото МЧС
Фото МЧС
Фото МЧС
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден регламент организации взаимодействия и обмена информацией между Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси и Центром управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана. Об это сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси. 
Свои подписи под документом на встрече в Баку поставили министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский и его азербайджанский коллега Кямалладин Гейдаров. 

"Считаю это одним из ключевых направлений нашего сотрудничества, которое позволит взаимодействовать на оперативном уровне, оказывать взаимную помощь нашим гражданам, если они попадут в чрезвычайные ситуации в Беларуси или Азербайджане, а также делиться важной оперативной информацией напрямую", - подчеркнул глава белорусского спасательного ведомства. По словам Кямаладдина Гейдарова, такие меры укрепят взаимодействие между подразделениями и повысят эффективность реагирования на ЧС.

Согласно регламенту, стороны будут делиться информацией о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, последствия которых могут иметь крупномасштабный характер, о подготовке к действиям при их ликвидации, а также о ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения. Будет налажен обмен сведениями о ядерных авариях, радиационных аварийных ситуациях и происшествиях, произошедших при хранении, эксплуатации или транспортировке ядерных и радиационных материалов. 

МЧС Беларуси и Азербайджана будут предоставлять информацию о гражданах государств сторон, которые пропали без вести, погибли или пострадали в результате ДТП и других ЧС на территории другой страны. Также спасатели будут обмениваться данными о случаях ДТП с участием транспортных средств, следовавших из Беларуси по территории Азербайджана или наоборот, а также перевозящих грузы повышенной опасности. Ведомства договорились сообщать друг другу сведения о силах и средствах, которые могут быть оперативно привлечены для проведения аварийно-спасательных работ при получении соответствующего запроса.-0-
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