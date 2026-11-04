МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден регламент организации взаимодействия и обмена информацией между Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси и Центром управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана. Об это сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.Свои подписи под документом на встрече в Баку поставили министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский и его азербайджанский коллега Кямалладин Гейдаров."Считаю это одним из ключевых направлений нашего сотрудничества, которое позволит взаимодействовать на оперативном уровне, оказывать взаимную помощь нашим гражданам, если они попадут в чрезвычайные ситуации в Беларуси или Азербайджане, а также делиться важной оперативной информацией напрямую", - подчеркнул глава белорусского спасательного ведомства. По словам Кямаладдина Гейдарова, такие меры укрепят взаимодействие между подразделениями и повысят эффективность реагирования на ЧС.Согласно регламенту, стороны будут делиться информацией о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, последствия которых могут иметь крупномасштабный характер, о подготовке к действиям при их ликвидации, а также о ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения. Будет налажен обмен сведениями о ядерных авариях, радиационных аварийных ситуациях и происшествиях, произошедших при хранении, эксплуатации или транспортировке ядерных и радиационных материалов.МЧС Беларуси и Азербайджана будут предоставлять информацию о гражданах государств сторон, которые пропали без вести, погибли или пострадали в результате ДТП и других ЧС на территории другой страны. Также спасатели будут обмениваться данными о случаях ДТП с участием транспортных средств, следовавших из Беларуси по территории Азербайджана или наоборот, а также перевозящих грузы повышенной опасности. Ведомства договорились сообщать друг другу сведения о силах и средствах, которые могут быть оперативно привлечены для проведения аварийно-спасательных работ при получении соответствующего запроса.-0-