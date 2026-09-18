Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября

Она пояснила, что иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель, поэтому вакцинация в период октября-ноября оптимальна для его выработки до начала подъема заболеваемости гриппом.
Желающим привиться раньше, например, в конце сентября, это можно сделать на платной основе - если вакцина есть в учреждении здравоохранения. Если человек не успеет привиться в основные сроки, сделать прививку можно и в декабре и даже в январе, однако это будет иметь смысл в том случае, если ситуация по гриппу в тот момент будет спокойна.
"Необходимо понимать, что в любой момент может произойти рост заболеваемости гриппом. Соответственно, человек может заболеть и потом обвинить вакцину, что она не помогла", - предупредила Инна Карабан.
Начальник отдела отметила, что вакцина в соответствии с заявками организаций здравоохранения закуплена. Первые партии уже поступили, проходят контроль качества и к концу сентября должны поступить в организации здравоохранения. Медицинские работники начнут приглашать для проведения вакцинации жителей, которые относится к группам риска.-0-
Фото Валерии Куневич