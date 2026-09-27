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Машиностроение нового поколения: почему молодежь выбирает БНТУ и как женщины меняют отрасль

Опубликовано:

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Общество
27 сентября 2026, 19:45

Машиностроение нового поколения: почему молодежь выбирает БНТУ и как женщины меняют отрасль

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День машиностроителя - повод не только поздравить всех, кто связан с отраслью, но и отметить ее достижения. Уже более 105 лет Белорусский национальный технический университет готовит настоящих профессионалов своего дела и формирует незаменимый кадровый резерв для ведущих предприятий страны. При этом машиностроение привлекает не только мужчин: немало в инженерной сфере и женщин. Корреспондент БЕЛТА побывала в крупнейшем техническом вузе Беларуси и узнала, чем отрасль интересует молодежь сегодня и какой вклад в ее развитие вносят женщины.

От устройства станков до космических кораблей

История старейшего факультета началась 10 декабря 1920 года с открытия специальности "станки, инструменты и механическая обработка металлов" в первом высшем техническом учебном заведении в стране. Новый виток развития он получил в 1934 году как механический факультет Белорусского политехнического института. В 1958 году механический факультет был переименован в машиностроительный. Только с 1958 года по настоящее время было подготовлено свыше 25 тыс. молодых специалистов, работающих в различных отраслях народного хозяйства.

Одной из ярких представительниц женщин факультета является профессор кафедры технологического оборудования, кандидат технических наук и доцент Ольга Яцкевич. Выбор своей профессии она описывает как отчасти неосознанный, хоть и уверена, что в жизни не бывает случайных событий. В ее судьбе сыграл решающую роль опыт отца инженера-конструктора, и семья, в которой царила особая любовь к образованию: мама преподавала математику, а бабушка и дедушка были преподавателями химии и физики.
С 2011 года Ольга работает на родном факультете, ни разу не поменяв ни направление, ни ориентиры в жизни. В течение этого периода она не раз убеждалась, что машиностроение обладает множеством удивительных и интересных особенностей, способных заинтересовать каждого. "Если ты любознателен и стремишься к развитию, всегда можно разобраться в сложных вещах, таких как устройство станков или космических кораблей", - пояснила профессор.

Интерес к тому, чем ты увлекаешься, способствует возникновению естественного желания поделиться этим с другими, убеждена она. "Рассказывая студентам о своей области, я стремлюсь делать это с интересными фактами и примерами, что вызывает у них желание исследовать и задавать вопросы. Это создает взаимообмен энергией, который вдохновляет меня", - отметила она. Ощущение изменений, происходящих в мыслях студентов, придает преподавателю сил и удовлетворение от работы.

Не столько физическая сила, сколько гибкость мышления

В настоящее время машиностроительный факультет активно готовит специалистов по таким направлениям, как автоматизация технологических процессов и производств, инженерная экономика и технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. На факультете обучаются почти 2,4 тыс. студентов, и среди них встречаются не только юноши, но и девушки. По словам Ольги Яцкевич, в разные годы на потоках заметны различные пропорции: иногда девушек совсем немного или вовсе нет, а иногда они составляют значительную часть группы - причем все довольно выдающиеся студентки. Особенно популярной среди женщин считается специальность инженеров-экономистов.
Среди представительниц прекрасного пола - студентка второго курса машиностроительного факультета Мария Романовская, которая обучается на специальности "инженерная экономика" с профилированием в цифровом производстве. Ее мама была уверена, что девушка выберет лингвистику, но в 11-м классе Мария почувствовала, что ее душа лежит к машиностроению. На этой специальности предусмотрено получение двойного диплома, что открывает перед ней множество возможностей: она может работать как инженером, так и экономистом на предприятии, что кажется ей весьма перспективным.

Современная инженерная деятельность перестала быть физически сложной благодаря использованию средств автоматизации. Это делает профессию более доступной и привлекательной для женщин. Ольга Яцкевич отметила, что сейчас машиностроение тесно связано с цифровыми технологиями, трехмерным моделированием, инженерными расчетами и виртуальными испытаниями. Профессия требует не столько физической силы, сколько гибкости мышления, логичности и способности находить правильные подходы. Именно в этих сферах женщины проявляют свои лучшие качества.
Помимо этого, важный аспект работы в инженерной среде - коллективная деятельность, и здесь девушки играют ключевую роль в создании доброй и поддерживающей атмосферы. "Они часто привносят в рабочие группы доброту и понимание. Их высокий эмоциональный интеллект позволяет эффективно решать сложные задачи и гармонично организовывать коллектив. Наличие женщин улучшает творческую и межличностную обстановку, что помогает современной отрасли развиваться", - считает профессор.

Как молодежь становится важным ресурсом на любом предприятии

Основными заказчиками кадров в этой сфере являются ведущие машиностроительные предприятия. Студенты БНТУ после окончания учебы продолжают строить свою карьеру на Минском тракторном заводе, Минском автомобильном заводе, БЕЛАЗе, Минском заводе колесных тягачей и Минском заводе шестерен. Важным аспектом подготовки является практикоориентированность обучения, что позволяет студентам с самого начала учебы накапливать багаж знаний, необходимый впоследствии для работы на производстве.
В процессе обучения Мария Романовская была приятно удивлена не только профильными предметами, но и возможностью изучения китайского языка. "Наше обучение сочетает в себе как инженерные, так и экономические предметы. Мы изучаем, как открыть бизнес, сколько денег у нас на это уйдет и с чего начинает строиться организация. Большое внимание уделено материалам и их выбору для изготовления деталей и приборов. Преподаватели показывают, как работать с различными программами. Обучение проходит очень интересно и необычно, ведь сначала мы, например, погружаемся в элементы механизмов приборов, а затем переходим к экономике производства", - поделилась впечатлениями студентка.

Машиностроительная отрасль неизменно востребована на всех этапах развития. В настоящее время особенно актуальны специалисты, владеющими цифровыми инструментами. В условиях активной модернизации и цифровизации производств, внедрения более эффективных технологий молодежь с новыми знаниями и стремлением к развитию становится важным ресурсом на любом предприятии, подчеркнула Ольга Яцкевич.
Рассуждая о популярности инженерных специальностей среди студентов, профессор отметила активную работу университета в области профориентации. "Конечно, большинство абитуриентов хотят стать программистами, блогерами. Но они не понимают одного: важна сфера применения этих знаний, - заметила Ольга Яцкевич. - Мы живем в техногенном обществе, нас окружают различные устройства, приборы и механизмы. Без понимания принципов их работы будет сложно глубоко разобраться в программировании. Скорее, сегодня ты должен быть хорошо подготовленным инженером с классической базой и получить надстройку в виде навыков в современных технологиях. Это откроет больше возможностей в карьере".

Помимо педагогической деятельности в вузе, Ольга Яцкевич также ведет факультатив для старшеклассников "В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию". В ходе занятий она рассказывает школьникам об отрасли и ее особенностях, вовлекая их в эту среду. "Я всегда говорю ученикам, что они не понимают, насколько важны для будущего. На них лягут глобальные задачи по модернизации производства и созданию новых технологий и передового оборудования. Когда ты мотивируешь и вдохновляешь, молодые люди стремятся к тому, чтобы внести положительные изменения в общество. Это самое главное, независимо от сферы, - любить свою страну и хотеть сделать что-то хорошее", - подчеркнула преподаватель.
Какой он - настоящий профессионал в машиностроительной отрасли?

По ее мнению, чтобы стать настоящим профессионалом в инженерной среде, прежде всего специалисту необходимы усидчивость и настойчивость. "Иногда встречаешь талантливых детей, но не способных тяжело работать, и на каком-то из этапов они начинают отставать. А именно те, кто изначально не демонстрирует блестящих результатов, но упорно трудится, нарабатывают необходимый опыт. Для инженера он критически важен, и количество выполненных действий и повторений порой определяют успешность в профессии", - отметила Ольга Яцкевич.

Кроме того, играет значительную роль и стойкость характера. В процессе работы инженеры сталкиваются с рядом сложных и уникальных задач. Здесь важно не бросать начатое, а шаг за шагом идти вперед. "Производственные задачи, с которыми студенты потом столкнутся на заводе, редко бывают типовыми. Способность находить информацию, анализировать ее, придумывать решения и применять изобретательские навыки - это действительно то, что характеризует инженера с большой буквы", - добавила она.

В свою очередь Мария Романовская уверена, что профессионал инженерной отрасли, помимо своей специализации, должен также хорошо разбираться и в экономической. Рассуждая о необходимых чертах характера, студентка выделила спокойствие, ответственность и умение правильно распределять свое время, что она и старается в себе развивать.
Девушка особенно ощущает ответственность за будущую профессию, поскольку в ее семье все работают в экономической сфере. "Меня вдохновляет не только стремление стать первым, но и желание быть хорошим специалистом в инженерной отрасли. Мне одинаково нравится изучать экономику. Понимание технических предметов для меня дело принципа. Сейчас у меня есть уникальная возможность качественно понять их, и хочется воспользоваться этой возможностью", - пояснила Мария.
БЕЛТА.-0-
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Беларусь женщины машиностроение
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