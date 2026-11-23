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"Два с половиной года назад мы говорили о том, что надо преодолевать планку в $100 млн (товарооборота. - Прим. БЕЛТА). У нас был товарооборот, если не ошибаюсь, около $60 млн на тот момент. По прошлому году мы эту планку преодолели и теперь идем за новой - $200 млн, - сказал губернатор Омской области. - По этому году у нас уже товарооборот на 12% выше, чем по прошлому году. Будем и дальше двигаться в этом направлении".
Следующее направление сотрудничества - сельское хозяйство. "Мы проводим испытания омской селекции в Беларуси и белорусской селекции в Омске. Как картофеля, так и зерновых, масличных культур. Александр Григорьевич даже сказал, что омские семена попробовал посадить у себя на придомовом участке, смотрит, какие будут урожаи, плоды", - отметил губернатор Омской области.
"Мы поговорили и про креативную индустрию, такую как кинематограф. Мы предложили также бюджет Союзного государства направлять на создание совместных кинофильмов, - сказал Виталий Хоценко. - В планах снять совместный фильм, используя мощности киностудии "Беларусьфильм" и омского "12 канала". Здесь, мне кажется, может получиться интересное взаимодействие".
Он также обозначил такие сферы, как культура, спорт и туризм, подробно остановившись на туристическом направлении взаимодействия. "Мы знаем, что в Беларуси хорошие санатории, великолепные история, культура, природа. И нам в Сибири есть что показать", - убежден руководитель российского региона.
"Если говорить про конкретные проекты взаимодействия, омский бизнес создал крупное производство технического углерода на территории Беларуси - "Омск Карбон Могилев". Наши нефтехимические предприятия очень плотно кооперируются в поставках различной номенклатуры товаров, - отметил Виталий Хоценко. - Мы видим, что границы для взаимодействия нет, оно практически безгранично по поставкам товаров, созданию новых видов промышленной продукции".
Он также отметил, что Омскую область можно назвать своего рода территорией мегапроектов. Один из них - "Северный обход". "Это 70 км, по сути, магистральной дороги с несколькими мостовыми переходами через великую сибирскую реку Иртыш, через реку Омь. 20 различных путепроводов, тысяча работающих человек. И мы приглашаем белорусские студенческие отряды поучаствовать в этой стройке", - подчеркнул глава российского региона.
Виталий Хоценко также обратил внимание, что в ближайшее время будет начата стройка нового аэропортового комплекса "Омск-Федоровка": "Также хотели бы рассмотреть и готовы, чтобы белорусские строительные компании поучаствовали в конкурсе. Тем более мы знаем, что в Беларуси есть сильные строительные компании - как государственные, так и негосударственные. Здесь мы тоже ждем белорусские студенческие отряды".
Предыдущая встреча белорусского лидера и руководителя российского региона состоялась в марте 2024 года. Тогда был определен ряд задач, и к настоящему моменту, как отметил Виталий Хоценко, практически все из них выполнены. Кроме того, губернатор Омской области подчеркнул, что Президент России Владимир Путин всегда уделяет повышенное внимание "партнеру №1, братской стране и народу".
"Отмечаем, что отношения между странами крепнут. И для Омской области, как и для всей нашей страны, Беларусь - это больше, чем важный внешнеторговый партнер. Это просто близкая и дружественная страна, с которой нас связывают доверие и опыт совместной работы", - сказал Виталий Хоценко на встрече с Александром Лукашенко.
Он также отметил, что белорусы внесли значительный вклад в развитие сибирской земли. А нынешний председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов имеет белорусские корни - его предки родом из Вилейки Минской области. "В Сибири у нас тоже есть сибирская Вилейка, поэтому все очень взаимосвязано", - добавил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области отдельно остановился на хороших отношениях с Минской областью, которые сложились в те годы, когда регион возглавлял нынешний премьер-министр Александр Турчин. "Вы назначили Минскую область куратором по взаимодействию с нами. И с Александром Генриховичем (Турчиным. - Прим. БЕЛТА) мы плотно подружились, сейчас с Алексеем Ивановичем Кушнаренко (нынешним председателем Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) продолжаем", - констатировал он.-0-