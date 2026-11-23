"Два с половиной года назад мы говорили о том, что надо преодолевать планку в $100 млн (товарооборота. - Прим. БЕЛТА). У нас был товарооборот, если не ошибаюсь, около $60 млн на тот момент. По прошлому году мы эту планку преодолели и теперь идем за новой - $200 млн, - сказал губернатор Омской области. - По этому году у нас уже товарооборот на 12% выше, чем по прошлому году. Будем и дальше двигаться в этом направлении".

В числе направлений сотрудничества Беларуси и Омской области Виталий Хоценко назвал машиностроение: "Один из проектов, о которых сказал и Президент Беларуси, - белорусское оборудование для доильных залов, животноводческих ферм и наши омские "мозги" (программное обеспечение). По сути, получается готовый товар как для наших рынков - российского и белорусского, так и для рынков за пределами двух наших стран". В числе направлений сотрудничества Беларуси и Омской области Виталий Хоценко назвал машиностроение: "Один из проектов, о которых сказал и Президент Беларуси, - белорусское оборудование для доильных залов, животноводческих ферм и наши омские "мозги" (программное обеспечение). По сути, получается готовый товар как для наших рынков - российского и белорусского, так и для рынков за пределами двух наших стран".

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встречи с главой белорусского государства рассказал журналистам о перспективных направлениях сотрудничества российского региона с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.Следующее направление сотрудничества - сельское хозяйство. "Мы проводим испытания омской селекции в Беларуси и белорусской селекции в Омске. Как картофеля, так и зерновых, масличных культур. Александр Григорьевич даже сказал, что омские семена попробовал посадить у себя на придомовом участке, смотрит, какие будут урожаи, плоды", - отметил губернатор Омской области."Мы поговорили и про креативную индустрию, такую как кинематограф. Мы предложили также бюджет Союзного государства направлять на создание совместных кинофильмов, - сказал Виталий Хоценко. - В планах снять совместный фильм, используя мощности киностудии "Беларусьфильм" и омского "12 канала". Здесь, мне кажется, может получиться интересное взаимодействие".Он также обозначил такие сферы, как культура, спорт и туризм, подробно остановившись на туристическом направлении взаимодействия. "Мы знаем, что в Беларуси хорошие санатории, великолепные история, культура, природа. И нам в Сибири есть что показать", - убежден руководитель российского региона."Если говорить про конкретные проекты взаимодействия, омский бизнес создал крупное производство технического углерода на территории Беларуси - "Омск Карбон Могилев". Наши нефтехимические предприятия очень плотно кооперируются в поставках различной номенклатуры товаров, - отметил Виталий Хоценко. - Мы видим, что границы для взаимодействия нет, оно практически безгранично по поставкам товаров, созданию новых видов промышленной продукции".Он также отметил, что Омскую область можно назвать своего рода территорией мегапроектов. Один из них - "Северный обход". "Это 70 км, по сути, магистральной дороги с несколькими мостовыми переходами через великую сибирскую реку Иртыш, через реку Омь. 20 различных путепроводов, тысяча работающих человек. И мы приглашаем белорусские студенческие отряды поучаствовать в этой стройке", - подчеркнул глава российского региона.Виталий Хоценко также обратил внимание, что в ближайшее время будет начата стройка нового аэропортового комплекса "Омск-Федоровка": "Также хотели бы рассмотреть и готовы, чтобы белорусские строительные компании поучаствовали в конкурсе. Тем более мы знаем, что в Беларуси есть сильные строительные компании - как государственные, так и негосударственные. Здесь мы тоже ждем белорусские студенческие отряды".Предыдущая встреча белорусского лидера и руководителя российского региона состоялась в марте 2024 года. Тогда был определен ряд задач, и к настоящему моменту, как отметил Виталий Хоценко, практически все из них выполнены. Кроме того, губернатор Омской области подчеркнул, что Президент России Владимир Путин всегда уделяет повышенное внимание "партнеру №1, братской стране и народу"."Отмечаем, что отношения между странами крепнут. И для Омской области, как и для всей нашей страны, Беларусь - это больше, чем важный внешнеторговый партнер. Это просто близкая и дружественная страна, с которой нас связывают доверие и опыт совместной работы", - сказал Виталий Хоценко на встрече с Александром Лукашенко.Он также отметил, что белорусы внесли значительный вклад в развитие сибирской земли. А нынешний председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов имеет белорусские корни - его предки родом из Вилейки Минской области. "В Сибири у нас тоже есть сибирская Вилейка, поэтому все очень взаимосвязано", - добавил Виталий Хоценко.Губернатор Омской области отдельно остановился на хороших отношениях с Минской областью, которые сложились в те годы, когда регион возглавлял нынешний премьер-министр Александр Турчин. "Вы назначили Минскую область куратором по взаимодействию с нами. И с Александром Генриховичем (Турчиным. - Прим. БЕЛТА) мы плотно подружились, сейчас с Алексеем Ивановичем Кушнаренко (нынешним председателем Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) продолжаем", - констатировал он.-0-