В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" до конца ноября действуют цены "черной пятницы" на покупку машино-мест в современных готовых паркингах и строящихся зданиях - с выгодой до 20% и дополнительная скидка 10% за быструю оплату в течение 14 дней.

Вы можете приобрести машино-места в рассрочку от застройщика по ценам "черной пятницы" на срок до 3 лет при первоначальном взносе от 50%, а также в кредит от банков-партнеров по ставке от 4% в течение льготного периода (кроме машино-мест в строящихся многофункциональных зданиях).



"Чёрная пятница" в комплексе "Минск-Мир" - это возможность зафиксировать выгодную стоимость и обеспечить своему автомобилю достойное место до наступления зимы на максимально лояльных условиях.







Полный перечень машино-мест, участвующих в предложении, и актуальную стоимость уточняйте по номеру 7675.



Партнерские кредитные программы на покупку машино-мест в многофункциональном комплексе

Партнерские кредитные программы на покупку машино-мест в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" (кроме машино-мест в строящихся многофункциональных зданиях):

5 причин, почему собственное машино-место в столице - необходимость





Собственный паркинг - это инвестиция в ежедневный комфорт и сохранность автомобиля:



ваш автомобиль всегда чист и готов к выезду;



машина защищена от противоправных действий третьих лиц;

больше никаких конфликтов с соседями за место у подъезда и штрафов за неправильную парковку;

вы экономите минимум 15-20 минут каждое утро и вечер.

Отдельно стоящий паркинг по ул. Германовская, 7



Проверенное и удобное решение для тех, кто ценит классический формат хранения автомобиля в здании с продуманными транспортными маршрутами.



Дом "Континенталь" в

квартале "Западный" - особенный объект, который объединяет многофункциональные бизнес-апартаменты, коммерческие помещения, территорию общего пользования и многоуровневую гараж-стоянку из 6 ярусов на 1620 машино-мест.



"Лазурный-Ривьера" - это торгово-административный объект, включающий торговый центр и 3-этажный паркинг на 955 машино-мест и с шестью станциями для зарядки электромобилей.

Паркинг и торговый комплекс полностью готовы и расположены на юго-восточной границе комплекса "Минск-Мир", в непосредственной близости от жилых домов давно сданных и заселенных кварталов "Западная Европа", "Южная Америка", "Тропические острова".

Паркинг и торговый комплекс полностью готовы и расположены на юго-восточной границе комплекса "Минск-Мир", в непосредственной близости от жилых домов давно сданных и заселенных кварталов "Западная Европа", "Южная Америка", "Тропические острова".



Квартал "Звёздный" занимает центральное положение в многофункциональном комплексе "Минск-Мир". Архитектурный ансамбль квартала формируют пять зданий, названных в честь ярчайших созвездий и звезд. Все пять строений объединены общим стилобатом на уровне первого этажа. В квартале запроектирован современный подземный паркинг и встроенно-пристроенный гараж-стоянка на 107 и 188 машино-мест соответственно.



Квартал "Австралия и Океания" представляет собой двухуровневую подземную парковку, с эксплуатируемой кровлей, венчают которую шесть 15-этажных домов, выполненных в едином стилистическом решении. В паркинге 174 машино-места, в том числе 16 - с зарядной станцией для электромобилей.

Собственное машино-место перестало быть роскошью



Забудьте о кругах по кварталу в поисках парковки и о переживаниях за сохранность автомобиля. Личное парковочное место - это:

экономия времени,

безопасность и защита,

комфорт в любую погоду,

ликвидность.

Вы всегда будете знать, что по возвращении домой вас ждет свое парковочное место и что ваш автомобиль защищен от случайных повреждений. Наличие паркинга значительно повышает ценность вашей недвижимости и делает ее более привлекательной для будущей аренды или продажи.



Паркинги под любые запросы: от подземных до многоуровневых





В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" реализуется концепция "город в городе", где инфраструктура продумана до мелочей. В зависимости от ваших предпочтений и расположения дома вы можете выбрать подходящий формат:

паркинги в многофункциональных зданиях или жилых домах,

отдельно стоящие многоуровневые паркинги.

В паркингах комплекса "Минск-Мир" вам понравится:



есть места для зарядки электромобилей,

комфортные заезд, маневрирование и выезд для владельцев различных типов легковых транспортных средств, в том числе внедорожников и минивэнов.

В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" всё создано для вашего комфорта!



Это целый мир с собственной инфраструктурой: новые улицы, современные здания, станции метро "Ковальская Слобода" и "Аэродромная", велосипедные и беговые дорожки, спортивные площадки и объекты торговли в шаговой доступности.



Работают детские сады, школы, поликлиники, открыты кафе, рестораны и ТОЦ "Avia Mall", а в 2027 году заработает Международный финансовый коммерческий центр.

Работают детские сады, школы, поликлиники, открыты кафе, рестораны и ТОЦ "Avia Mall", а в 2027 году заработает Международный финансовый коммерческий центр.

Работают детские сады, школы, поликлиники, открыты кафе, рестораны и ТОЦ "Avia Mall", а в 2027 году заработает Международный финансовый коммерческий центр.

В "Минск-Мире" можно комфортно жить, работать и заниматься бизнесом!



Успейте приобрести машино-места до наступления зимы в готовых паркингах и строящихся зданиях на выгодных условиях "черной пятницы" - до минус 20%, а также дополнительная скидка 10% за быструю оплату в течение 14 дней.

за быструю оплату в течение 14 дней.

Доступна рассрочка от застройщика по цене "черной пятницы" на срок до 3 лет при первоначальном взносе от 50%, а также кредиты от банков-партнеров по ставке от 4% в течение льготного периода (кроме машино-мест в строящихся многофункциональных зданиях).



Специальное предложение действует до 30 ноября 2026 г.





Полный перечень машино-мест, участвующих в "черной пятнице", и актуальную стоимость уточняйте по номеру 7675 или у региональных менеджеров

Адрес офиса:



Dana Center



г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9, 1 этаж (ст. м. "Восток")



08:30-20:30 в будни и 9:00-20:00 в выходные



"Минск-Мир" - место, где вам удобно!

