Марзалюк: благодаря 17 сентября стало возможным единство и существование суверенной Беларуси 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря 17 сентября 1939 года стало возможным национальное единство и существование суверенной Беларуси с 1991 года. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка"."Давайте помнить, что несмотря на все потери и лишения, мы смогли объединить большинство белорусских земель в рамках одного государственного организма - белорусского государства на советской основе, имя которому БССР. Благодаря 17 сентября 1939 года стало возможным национальное единство и существование суверенной Беларуси с 1991 года, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Давайте будем благодарны героическим усилиям белорусов по обе стороны "рижской границы", которая разорвала по живому тело нашей матери - Беларуси. Давайте помнить всех подпольщиков, которые жертвовали собой во имя нашего единства".Историк также призвал помнить всех тех героев-партизан, которые уже в годы немецкой оккупации с оружием в руках сражались за единство и неделимость БССР. И не забывать о жертвах белорусов от рук польских шовинистов из Армии Крайовой как в годы немецкой оккупации, так и в послевоенный период. Так называемое польское подполье уничтожало всех тех, кто стремился строить мирную жизнь в БССР."Давайте помнить всех тех, кто сделал все возможное, в том числе пожертвовал жизнью ради того, чтобы Беларусь была единой, неделимой, суверенной. Чтобы у нас был наш национальный дом, наше белорусское солнце, небо, земля. В этом непреходящее значение событий 17 сентября 1939 года для всех тех, кто считает себя белорусом. Тех, для кого Западная Беларусь всегда была Беларусью, а не Восточной Польшей", - заключил Игорь Марзалюк.-0-