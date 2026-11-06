МАРТ выявил признаки нарушения конкуренции при согласовании маршрутов ГП "Минсктранс"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало ГП "Минсктранс" предупреждения после обращений перевозчиков. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



Перевозчики планировали открыть новые международные маршруты и обратились в предприятие для согласования расписаний движения. Без такого согласования получение разрешения на выполнение международных перевозок невозможно. Однако перевозчикам отказали, хотя ранее аналогичные расписания с совпадающим или минимальным интервалом отправления утверждались для других участников рынка.



С учетом изложенного в действиях ГП "Минсктранс" были выявлены признаки нарушения законов "О естественных монополиях" и "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Это послужило основанием для выдачи предупреждений. Предприятие оперативно приняло меры по устранению выявленных недочетов.-0-