6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало ГП "Минсктранс" предупреждения после обращений перевозчиков. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Перевозчики планировали открыть новые международные маршруты и обратились в предприятие для согласования расписаний движения. Без такого согласования получение разрешения на выполнение международных перевозок невозможно. Однако перевозчикам отказали, хотя ранее аналогичные расписания с совпадающим или минимальным интервалом отправления утверждались для других участников рынка.
С учетом изложенного в действиях ГП "Минсктранс" были выявлены признаки нарушения законов "О естественных монополиях" и "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Это послужило основанием для выдачи предупреждений. Предприятие оперативно приняло меры по устранению выявленных недочетов.-0-
Общество
06 ноября 2026, 21:48
МАРТ выявил признаки нарушения конкуренции при согласовании маршрутов ГП "Минсктранс"
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