МАРТ изучил работу домов быта. Какие нарушения зафиксированы?

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие нарушения в домах быта обнаруживают чаще других, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).



МАРТ изучил работу 13 домов быта и провел мониторинг более 60 объектов, оказывающих бытовые услуги. Нарушения законодательства о бытовом обслуживании установлены в 40% объектов. Самые распространенные нарушения: отсутствие информации о сроках оказания бытовых услуг, номере телефона исполнителя, копии свидетельства о включении в государственный информационный ресурс "Реестр бытовых услуг Беларуси".



Субъектам выданы рекомендации об устранении нарушений, а также два требования (предписания) о запрете хранения товаров с истекшими сроками годности (лаки для ногтей, средство для удаления солевых разводов и др.).



Специалисты МАРТ также обратили внимание на устаревший внешний вид отдельных домов быта. "Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений", - отметили в ведомстве.



Как отметили в пресс-службе, соответствующая информация направлена в адрес облисполкомов и Мингорисполкома.-0-