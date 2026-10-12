Маршрут письма. Куда попадает почта со всей Беларуси 

В цехах производства "Минская почта" аккумулируется практически половина всех отправлений по стране. В месяц специалисты сортируют примерно 5,5 млн единиц письменной корреспонденции, в сутки в зависимости от сезона - около 180-200 тыс. В основном это счета, извещения и иные документы юридических лиц, заказные письма. Популярен и посткроссинг, когда люди из разных стран обмениваются почтовыми открытками.

Надежда МАТВЕЕВА,

"Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий и мессенджеров, объемы значительные. В предпраздничные дни нагрузка возрастает кратно - в пиковые периоды обрабатываем до 4 т писем в сутки. Отдельно сортируем городской поток до отделений - в Минске 290 доставочных участков. По республике логистика выстроена до районных центров", - рассказала начальник производства Наталья Козырева.Если раньше рутинную работу в смену выполняли до 30 человек, то теперь - промышленные роботы. Автоматизация значительно упростила процесс. Система считывает не только машинную верстку, но и рукописный текст. С последним в 50-60% случаев затруднений не возникает. Но если такое случается, то подключаются сотрудники по видеокодированию. Чтобы правильно распознать буквы, адрес увеличивают и отправляют корреспонденцию на повторный прогон.Внимания требуют и нестандартные письма, например, где присутствуют скрепки, скобы или размером они больше половины листа A4. Встречаются во вложениях пробники косметики, конфеты, бонстики и другие мелкие предметы. Такие экземпляры также попадают в руки специалистов.Кроме письмосортировочной машины, на производстве используется и аппарат, перевязывающий увесистые стопки. Весь комплекс оборудования обслуживают несколько человек."Конверты нужно правильно выставить для загрузки на ленту, следить за наполнением ячеек, вовремя их освобождать, чтобы меньше случалось заторов", - пояснила заместитель начальника цеха по обработке почты и экспедированию печати Оксана Зуевская, добавив, что для работы важны такие качества, как концентрация внимания, хорошая память и быстрота реакции.Уже почти девять лет трудится оператором почтовой связи Анастасия Канаш. Девушка выбрала профессию по примеру бабушки, трудовой стаж которой на предприятии без малого 40 лет. Здесь же встретила мужа. "Работа нравится, коллектив хороший. В наши обязанности входит следить, чтобы все шло гладко, а письма направлялись по нужному маршруту", - рассказала Анастасия.Ее коллега Анастасия Шахлай добавила, что особые чувства вызывают необычные конверты. Некоторые пахнут духами, украшены милыми рисунками, надписями. "В такие моменты отчетливо понимаешь, что становишься частью чьей-то важной истории", - заметила она.В структуре производства есть сектор гибридной почты. Здесь установлены высокопроизводительные промышленные системы печати, машина, которая сама помещает листы в конверты и запечатывает их, а также оборудование для бесконвертных отправлений."Переводим электронные документы в бумажный вид для их последующей доставки адресату. В числе заказчиков - различные государственные органы, операторы связи и другие компании. Услуга востребована для массовых рассылок уведомлений", - рассказал заместитель начальника цеха по обработке почты и экспедированию печати Сергей Ляшкевич.Частично автоматизированы и прием, обработка посылок. На специальном тарификаторе их взвешивают, измеряют габариты, разделяют на стандартные и нестандартные, сортируют по направлениям. Это намного облегчает труд работников.К слову, электронная коммерция кардинально изменила структуру почтовых отправлений. В последние годы лидируют товары из интернет-магазинов и маркетплейсов. Чаще всего пересылают одежду, обувь, косметику, парфюмерию, мелкую электронику, аксессуары и товары для дома. Но встречаются и необычные грузы - по почте отправляли живых пчел, медицинские пиявки и даже футбольные ворота.Ярко выражена сезонность. Пиковые периоды условно разделяют на три волны: ноябрь - январь - всемирные дни распродаж, а также подготовка к Новому году и Рождеству, февраль - март - череда гендерных праздников, август - сентябрь - подготовка к учебному году и завершение дачного сезона.Не только сортировка посылок претерпела изменения, но и способ их отправки. Одно из нововведений последних лет - терминалы самообслуживания QR-box. Процесс такой же простой, как заказ пиццы или вызов такси, - достаточно пары секунд и экрана смартфона.фото Ярослава ЗАРЕЦКОГО,БЕЛТА.-0-