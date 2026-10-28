Марафон "Мы - защитники Отечества" в Могилеве объединил молодежь Беларуси, России и Армении 

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Открытый военно-патриотический марафон "Мы - защитники Отечества", посвященный 85-летию героической обороны Могилева, стартовал в Белорусско-Российском университете. Участие в нем принимают студенты из Беларуси, России и Армении, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил ректор вуза Михаил Лустенков, марафон проводится уже во второй раз и приобрел статус международного. "Основная цель - воспитание гражданственности и патриотизма студентов. Университеты должны не только давать профессиональные компетенции, но и готовить настоящих патриотов своих стран, готовых в сложный момент стать на защиту Родины", - сказал он.Программа марафона включает как традиционные испытания, так и современные дисциплины, например, управление беспилотными летательными аппаратами. "Одна из целей - укрепление дружбы между студентами разных стран. Я думаю, каждый участник получит заряд бодрости и знаний, и в своем вузе продолжит дело воспитания гражданственности и патриотизма", - добавил ректор.Студент 4-го курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Галынский участвует в марафоне второй год подряд. В прошлом году его команда заняла первое место, в этом ребята также настроены на победу. "Военно-патриотическому воспитанию в нашей стране уделяется большое внимание. Мы готовились к марафону, отработали тактическую стрельбу. Приятно видеть знакомых соперников, с которыми общались и обменивались опытом в прошлом году. Дружба дружбой, а конкуренция должна быть здоровой", - поделился он.Кирилл Лысов - будущий педагог по физической культуре из МГУ им. А.А. Кулешова отметил, что участие в марафоне - это честь и возможность получить новые эмоции. "В прошлом году мы подружились с участниками из Армении, надеемся найти общих друзей и в этот раз. К соревнованиям готовились ежедневно, отрабатывали технику стрельбы", - рассказал студент.Участник из команды Тульского государственного университета в составе студенческого строительного отряда "Оружейник" второкурсник Кирилл Шишкин рассказал, что для многих ребят это первая поездка в Могилев. "Это возможность не только посоревноваться, но и узнать историю Могилева. Также важно общение со сверстниками из других сфер - экономистами, курсантами и т.д.", - отметил парень.Программа марафона насыщенная. 28 октября участников ждет интеллектуальный конкурс "Знаю все о Великой Отечественной войне" и стрельба из автомата АК-74. 29 октября состоятся конкурс операторов БПЛА, военно-прикладная эстафета, практическая стрельба (страйкбол), а также посещение мемориального комплекса "Буйничское поле" и Музея Славы Могилевщины. Для иногородних гостей организована пешая экскурсия.Торжественное закрытие марафона пройдет 30 октября.-0-