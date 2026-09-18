"Манифест народного, государственного единства". Кривошеев о выступлении Президента на молодежном форуме

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление Президента Александра Лукашенко на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства, - это манифест народного, национального и государственного единства. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского союза журналистов (БСЖ) Андрей Кривошеев в "Клубе редакторов" на телеканале "Беларусь 1"
, сообщает БЕЛТА.
"Речь Президента перед молодежью, на мой взгляд, - это в концентрированном виде манифест народного, национального и государственного единства от Александра Лукашенко, от Президента страны", - сказал Андрей Кривошеев.
"И я, когда послушал эту речь, первое, что перед глазами встало, - выступление Сергея Осиповича Притыцкого на Народном сходе Западной Беларуси в октябре 1939 года. И у Сергея Осиповича тоже звучало: дайте белорусам шанс и возможность жить в объединенной советской стране, и вы не узнаете эту страну через несколько лет. Про панскую Польшу, которая была фашистским государством в отношении западных белорусов и западных украинцев, то же самое, те же самые смыслы звучат. Кстати, Сергей Осипович был руководителем белорусского государства с 1968 по 1971 год - председатель Президиума Верховного Совета, де-юре и де-факто руководитель Белорусской Советской Социалистической Республики. Поэтому это абсолютная историческая связь, преемственность поколений", - обратил внимание председатель правления БСЖ.
Он также подчеркнул, что речь Президента перед молодежью имеет историческое значение. "И для тех, кто слушал ее и вживую, и в прямой трансляции", - добавил Андрей Кривошеев.-0-
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