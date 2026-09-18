"Манифест народного, государственного единства". Кривошеев о выступлении Президента на молодежном форуме

"И я, когда послушал эту речь, первое, что перед глазами встало, - выступление Сергея Осиповича Притыцкого на Народном сходе Западной Беларуси в октябре 1939 года. И у Сергея Осиповича тоже звучало: дайте белорусам шанс и возможность жить в объединенной советской стране, и вы не узнаете эту страну через несколько лет. Про панскую Польшу, которая была фашистским государством в отношении западных белорусов и западных украинцев, то же самое, те же самые смыслы звучат. Кстати, Сергей Осипович был руководителем белорусского государства с 1968 по 1971 год - председатель Президиума Верховного Совета, де-юре и де-факто руководитель Белорусской Советской Социалистической Республики. Поэтому это абсолютная историческая связь, преемственность поколений", - обратил внимание председатель правления БСЖ.