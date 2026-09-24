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"Мама "сочинила" для меня профессию". Как режиссер-мультипликатор Елена Турова почти 40 лет создает сказочные миры

Опубликовано:

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Общество
24 сентября 2026, 09:17

"Мама "сочинила" для меня профессию". Как режиссер-мультипликатор Елена Турова почти 40 лет создает сказочные миры

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детстве мама "сочинила" для Елены Туровой будущую профессию - режиссер-мультипликатор, и маленькая девочка обещала себе, что обязательно вырастет и станет им, хотя тогда совсем не понимала, чем будет заниматься. В начале пути громкая фамилия знаменитого отца Виктора Турова была для нее, конечно, испытанием, но сегодня она уже сама известный режиссер, один из авторов сценария первого белорусского 3D-фильма.
Елена родилась в семье творческих деятелей. Ее отец - Виктор Туров, легендарный режиссер и народный артист СССР. Мать - актриса театра и кино Светлана Турова, - несмотря на времена дефицита, смогла окружить дочь искусством.

Детство нашей героини прошло под знаком буйной фантазии и запойного чтения. Читать и писать она начала рано: в четыре года печатными буквами и с дореволюционными твердыми знаками вывела свое первое стихотворение про пса, укравшего дрова. С тех пор книги стали ее главной ценностью.

Мультфильмы тогда были редкостью: ради них шумные дворы с девочками и мальчиками моментально пустели.

"В детстве мама "сочинила" для меня будущую профессию - режиссер-мультипликатор. Я тогда совершенно не понимала, что это значит, но само слово манило и звучало сказочно. "Когда вырасту, обязательно им стану!" - уверенно заявляла я. Взрослея, искала себя в самых разных направлениях: много рисовала, музицировала, сочиняла собственные песни и параллельно осваивала фортепиано в музыкальной школе. Ближе к старшим классам фокус моих интересов сместился к литературе. Я поступила на филологический факультет БГУ. Учеба была потрясающей. До сих пор благодарна преподавательскому составу, который помог мне не просто с отличием окончить университет, но и дал сильную гуманитарную базу", - поделилась Елена Турова.

После выпуска в 1987 году она планировала прийти на "Беларусьфильм" в качестве редактора, но из-за отсутствия вакансий согласилась на скромную должность ассистента режиссера в студии анимационных фильмов. Это решение определило судьбу: с тех пор ее стаж ни разу не прерывался, и в 2027 году исполнится ровно 40 лет, как она предана киностудии.
В начале пути громкая фамилия знаменитого отца стала для нее не социальным лифтом, а испытанием. Елена гордилась масштабом его личности, но в творческой среде ей долго приходилось доказывать собственную самодостаточность.

С выходом первой картины Елена Турова в полной мере ощутила специфику режиссерского труда. "Кино без смысла - это не искусство, а пустой набор аттракционов, - убеждена режиссер. - В любом хорошем фильме обязана быть идея. Но ее нельзя навязывать. Мастерство режиссера в том и состоит, чтобы подать свою мысль тонко, позволив зрителю сделать выводы самостоятельно. Конечно, удерживать планку с каждым годом все труднее, ведь зритель кардинально изменился. Сегодня мы имеем дело с клиповым мышлением. Молодое поколение привыкло к сочной картинке и быстрому темпоритму, они хуже считывают психологические паузы, которые так ценили мы. Порой прекрасные, глубокие ленты кажутся им скучными. В этом океане информации зацепить их внимание - колоссальный труд. Выход я вижу в разумном компромиссе. Нельзя слепо идти на поводу у моды, зрителя нужно развивать. Мы должны говорить на понятном ему языке, но при этом сохранять верность фундаментальным законам драматургии. Кино должно нести свет. Какими бы сложными ни были темы, фильм обязан дарить надежду, укреплять желание жить и созидать.

Сегодня режиссер активно работает. Недавно завершилось производство 12-серийного приключенческого сериала "Волчок". Премьера этой забавной авантюрной истории для самых маленьких запланирована на октябрь. Через похождения любознательного волчонка зрители узнают, как правильно вести себя в лесу, почему важно не быть жадным и многое другое. Сейчас кипит работа над новым 4-серийным проектом "Тайны Александрии". Это волшебная сказка о приключениях девочки Леси в школе волшебников, где учатся талантливые дети и животные.
Елена Турова - героиня нашего проекта "Белорусы в кадре". В нашем проекте режиссер рассказала, как создаются анимационные фильмы, какой она считает особым вызовом и гордостью, какие премьеры запланированы на октябрь и о чем будет проект "Тайны Александрии".-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
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анимация культура проект БЕЛТА
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