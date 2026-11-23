Молодой специалист Анна Цыганкова - единственная женщина-электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики филиала "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго". Она трудится не в кабинетах, а наравне с мужчинами на самых сложных участках, требующих не только физической силы, но и особых знаний и навыков. Ее задача - обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. Узнали у Анны, как она попала в службу, где у нее есть возможность работать на объектах, на которые ранее не попадали представительницы прекрасного пола.

Семейный разряд

Анна Цыганкова - энергетик в третьем поколении. Первым в ее семье пришел в эту отрасль дедушка Николай Степанович. После окончания специализированного техникума работал в Минских кабельных сетях электромонтером. Мама нашей героини Анастасия Николаевна трудится инженером в филиале "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго".





- Именно мама оказала большое влияние на мой профессиональный выбор, - признается Анна Цыганкова. - Она окончила энергетический факультет, работала главным инженером, прорабом на строящихся объектах. По вечерам, возвращаясь домой, рассказывала, насколько интересно прошел ее день. В такие минуты я понимала: хочу быть похожей на нее, так же радоваться любимому делу. Мама была первой, кто поддержал мое решение учиться в Минском энергетическом колледже.





Папа также был рад моему выбору. А дедушка, узнав о том, что внучка предпочла отделение "электрические станции" и специальность техника-электрика, стал гордиться тем, что Аннушка продолжила семейное дело.

Время учебы в Минском энергетическом колледже, диплом об окончании которого Анна Цыганкова получила весной 2026 года, помогло сформировать ее активную гражданскую позицию. С первого курса девушка не только прилежно училась, но и с головой окунулась в общественную жизнь колледжа. Ее избрали главой ученического совета. Во время учебы Анна Цыганкова не раз посещала крупные энергообъекты страны: Лукомльскую ГРЭС, Витебскую ГЭС, Брестскую ТЭЦ и предприятия РУП "Гродноэнерго". Вместе с однокурсниками принимала участие в профильных выставках. Самым запоминающимся оказался белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo. Время учебы в Минском энергетическом колледже, диплом об окончании которого Анна Цыганкова получила весной 2026 года, помогло сформировать ее активную гражданскую позицию. С первого курса девушка не только прилежно училась, но и с головой окунулась в общественную жизнь колледжа. Ее избрали главой ученического совета. Во время учебы Анна Цыганкова не раз посещала крупные энергообъекты страны: Лукомльскую ГРЭС, Витебскую ГЭС, Брестскую ТЭЦ и предприятия РУП "Гродноэнерго". Вместе с однокурсниками принимала участие в профильных выставках. Самым запоминающимся оказался белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo.

Рабочие поля команды





- Первое рабочее место по профилю я нашла после колледжа сама, - признается Анна Цыганкова.





Узнав о том, что в филиале "Минские кабельные сети" открыта интересная для нее вакансия электромонтера, она обратилась в отдел кадров и успешно прошла собеседование. За короткое время девушка органично влилась в мужской коллектив. Шаг за шагом она стала осваивать на практике важнейшие задачи, прописанные нормативами и требованиями. Сейчас продолжает изучать все нюансы деятельности систем сложнейших объектов энергетики. Чтобы все шло по плану, работу молодого специалиста контролирует мастер. Такое внимание - важная часть наставничества в филиале "Минские кабельные сети".





Вместе с Анной поднимаемся на один из этажей подстанции, заходим в огромный зал, плотно заставленный рядами высоких шкафов серого цвета. Подойдя к одному из шкафов, на котором висит плакат "Работать здесь", наша героиня устанавливает рядом с ним ноутбук и приступает к проверке терминала релейной защиты. Электромонтер предельно собранна и серьезна. Ей в помощь - не только ноутбук со специализированным программным обеспечением, но целый арсенал приборов и инструментов. Девушка проверяет правильность настроек защитной автоматики. Вместе с Анной поднимаемся на один из этажей подстанции, заходим в огромный зал, плотно заставленный рядами высоких шкафов серого цвета. Подойдя к одному из шкафов, на котором висит плакат "Работать здесь", наша героиня устанавливает рядом с ним ноутбук и приступает к проверке терминала релейной защиты. Электромонтер предельно собранна и серьезна. Ей в помощь - не только ноутбук со специализированным программным обеспечением, но целый арсенал приборов и инструментов. Девушка проверяет правильность настроек защитной автоматики.





- Все параметры работы подстанции отслеживаются дистанционно, а управление - с центрального диспетчерского пункта, - рассказывает Анна. - Так как наша главная задача - обеспечение бесперебойной и надежной работы устройств защиты и автоматики, которые мгновенно локализуют аварии и предотвращают повреждение дорогостоящего силового оборудования, мы тщательно проверяем цепи, связи, проводим диагностику микропроцессорных устройств защиты, занимаемся поиском и устранением дефектов, которые могли бы повлиять на их работоспособность. Условно говоря, делаем все возможное, чтобы потребитель получал электроэнергию. Подстанция "Подлесная" ответственна за бесперебойное снабжение энергией центральной части Минска, включая важные социальные объекты, в их числе 1-я городская клиническая больница, Минский метрополитен.





Контроль за работой всех устройств - дело многочасовое и кропотливое, требует особой внимательности и тишины. Мы оставляем нашу героиню наедине с огромными шкафами, за дверцами которых десятки устройств. На их проверку уйдет не один день. В конце встречи интересуемся у Анны: каким она видит свое будущее?





- Для меня главное - это стать высококвалифицированным профессионалом в своем деле, - признается наша героиня. - Обещаю, что не подведу свой коллектив, буду работать внимательно и прилежно. И докажу: взяв меня в свою команду, руководитель не ошибся в выборе!





| Тамара Маркина, газета "7 дней"; фото Татьяны Матусевич.





Белорусская энергосистема в последние годы прошла масштабную технологическую трансформацию и оказалась на уровне передовых мировых решений не только в атомной энергетике, но и в цифровом управлении, отмечает наша героиня. В распределительных сетях активно внедряются цифровые подстанции и автоматизированные системы учета. Требуются специалисты, вооруженные современными знаниями. Нужно сказать, ранее на такие участки женщин не брали. Усиление кадрового потенциала предприятий энергетики дало шанс самым инициативным и грамотным из них принять участие в решении усложняющихся задач.В день, когда мы встретились, Анна с коллегами трудилась на одном из самых ответственных участков - подстанции "Подлесная". Здесь внедрена современная автоматизированная система управления технологическими процессами.