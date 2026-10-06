Малый Тростенец: общая память о трагедии стала темой международной дискуссии в Вене

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене состоялся круглый стол "Общее в памяти разных культур: международное осмысление трагедии Малого Тростенца", посвященный 85-й годовщине создания под Минском нацистского лагеря смерти, сообщает БЕЛТА.Организаторами мероприятия выступили дипломатические миссии Беларуси и России в Австрии при поддержке внешнеполитических ведомств обеих стран. В дискуссии приняли участие историки, исследователи, представители академического сообщества, дипломатического корпуса, образовательных учреждений, средств массовой информации и общественных организаций из Беларуси, России, Австрии и Швейцарии."Мы обращаемся к одной из самых трагических страниц нашей общей истории. Память о нацистском лагере смерти в Малом Тростенце под Минском непосредственно связывает судьбы разных народов. Сохранение этой памяти - наша общая ответственность. Ответственность, которую на высшем уровне подтвердили главы государств Беларуси, Австрии, Германии в 2018 году на официальном мероприятии в Тростенце", - сказал в своем видеообращении к участникам мероприятия заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета.Замминистра отметил, что стоит прочесть лишь несколько строк из материалов об истории этого страшного места - и отказываешься верить, что такое возможно, а на глазах наворачиваются слезы."Об этом нам нужно говорить сегодня, когда некоторые политики в европейских государствах стали на путь милитаризма и всерьез рассматривают возможность нового крупного противостояния в Европе. На этом фоне реальная картина Второй мировой войны целенаправленно стирается из коллективной памяти как неудобная и ненужная в нынешней политической конъюнктуре, - подчеркнул дипломат. - Эта память не должна стать уделом лишь группы посвященных экспертов, общество должно знать и помнить о тех событиях и их жертвах, чтобы не повторять таких трагических ошибок в будущем".Как рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве, лейтмотив круглого стола "Общее в памяти разных культур" - попытка перейти от фрагментарного восприятия прошлого к целостному диалогу, основанному на исторических источниках, взаимном уважении и общей ответственности за сохранение памяти о жертвах нацизма. Поэтому во время дискуссии особое вместо было уделено Малому Тростенцу как месту пересечения различных национальных историй, исследовательских подходов, традиций сохранения и передачи исторической памяти.По последним данным, за годы существования этого лагеря смерти - крупнейшего на оккупированной территории Советского Союза - в нем погибло более полумиллиона человек. Благодаря кропотливому труду историков, исследователей, государственных структур и общественных организаций из разных стран история Малого Тростенца, запечатленная в документальных источниках, воспоминаниях, археологических артефактах, последовательно изучается и формирует основу ответственной исторической памяти для будущих поколений.Эта история связана не только с трагедией белорусского народа в годы гитлеровской оккупации, но и с судьбами десятков тысяч депортированных из Австрии, Германии, Чехии и других европейских стран."Это напоминание о том, что преступления нацистского режима вышли далеко за национальные границы и затронули судьбы людей из разных стран Европы. Поэтому сохранение памяти о жертвах и объективной картины событий тех лет требует не только изучения отдельных национальных историй, но и международного сотрудничества, регулярного обмена мнениями и дискуссий, - подчеркнули в МИД Беларуси. - Международный формат встречи, в которой приняли участие около 100 человек, позволил сделать очередной важный шаг в развитии взаимодействия между историками, архивами, музеями, академическими структурами по теме Малого Тростенца как одного из трагических символов тупиковости нацистской идеологии и предостережения против реабилитации нацизма и повторения его преступлений".-0-