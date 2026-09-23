Малейшие попытки нарушить общественный порядок будут пресекаться - Кубраков 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова прошел второй день комплексных командно-штабных учений УВД Гомельской области, сообщили БЕЛТА в МВД.После теоретической части Иван Кубраков подчеркнул, что все вводные, в том числе поступившие сегодня ночью и утром, направлены на оценку не только правильности действий, но и выносливости личного состава. "Недавно проведена проверка 7-й отдельной милицейской бригады внутренних войск. Что касается физической подготовки, 70% бойцов получили оценки "хорошо" и "отлично". Но есть и неудовлетворительные результаты. Троек быть не должно! Через месяц вновь проведем зачеты, в том числе и в других соединениях. Касательно спецподразделений: оценки должны быть только "отлично", - сказал Иван Кубраков.Данные требования неслучайны. Так, в рамках учений по одной из внеплановых вводных бойцы внутренних войск выдвинулись для блокирования местности, где разместилась диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники перекрыли движение, выполнять задачи на транспорте стало невозможно. Пришлось маршем преодолеть дистанцию в три километра в полной экипировке. Сделать это без должной физической подготовки было бы очень трудно.Иван Кубраков акцентировал: важна готовность сотрудников к применению силы, спецсредств, а при необходимости - к использованию оружия. По его словам, главное - это решительность. "Еще раз хочу обратиться к начальникам РОВД. Во всех районах должны чувствовать наше присутствие и нашу мощь. И каждый, у кого есть недобрые мысли, обязан понимать: малейшие попытки выйти на улицу и нарушить общественный порядок будут пресекаться! Работаем четко, жестко. А если уже задействуем спецподразделение - должна быть поставлена точка!" - заявил Иван Кубраков.По итогам проверки практических действий по различным сценариям осложнения обстановки министр внутренних дел обратил внимание на недопустимость повторения событий, когда злоумышленники машинами таранили боевые порядки и никто не применял оружие. "Сегодня законодательство позволяет нам принимать решения исходя из ситуации. Командиры спецподразделений должны действовать четко. Как при отработке сегодняшней вводной, когда преступники проникли в тыл", - сказал он.Подводя итог командно-штабных учений, Иван Кубраков добавил: "Учения в Гомельской области отличались от тех, которые проводились в других регионах, колоссальной нагрузкой на личный состав. Было много различных вводных, включая внеплановые, и все сработали отлично! Уверен: действуя единым монолитом, тренируясь, изучая опыт других стран, мы не допустим не только массовых беспорядков, но и в целом нарушений общественного порядка. Важно всегда быть на шаг впереди противника. Благодарю за службу".После церемонии награждения отличившихся сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД Иван Кубраков ознакомился с расположением для военнослужащих, оценив созданные для них условия.-0-