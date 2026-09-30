30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть зарядных станций Malanka предупредила о проведении плановых технических работ на сервере ночью 30 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию.
Технические работы пройдут сегодня с 23.00 до полуночи. Они направлены на повышение стабильности и качества предоставляемых услуг.
Владельцев электромобилей предупредили, что в этот период запуск новых зарядных сессий может быть затруднен. "Доступ к сервисам будет поэтапно восстанавливаться по мере завершения работ. Благодарим клиентов за понимание и приносим извинения за возможные неудобства", - пояснил оператор ЭЗС.
Сеть зарядных станций Malanka включает более 970 ЭЗС по всей стране.-0-
Общество
30 сентября 2026, 16:48
Malanka предупредила о возможных перебоях зарядных сессий ночью 30 сентября
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