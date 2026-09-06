"Маланка" - окно в новую технологическую эру". В "Белоруснефти" отметили направления развития

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Маланка" может стать окном в новую технологическую эру. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА заместитель начальника управления "Маланка" - начальник отдела развития бизнеса компании "Белоруснефть" Александр Легчилкин накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.



С 2018 года "Белоруснефть" в качестве государственного оператора трансформирует целые отрасли: от классических АЗС до энергетики и промышленности, обеспечивающей выпуск электротранспорта и зарядной инфраструктуры. "Мы не просто возводим зарядные станции - мы обеспечиваем технологический суверенитет Беларуси, создаем комфортную среду для людей и задаем стандарты, на которые равняются другие", - подчеркнул Александр Легчилкин.



Он уверен, что в перспективе "Белоруснефть" будет только укреплять статус высокотехнологичной энергетической компании. "Мы давно перестали быть структурой исключительно по добыче или сбыту нефти. Компания становится универсальной и многопрофильной платформой, где классические углеводороды органично соседствуют с передовыми решениями в области зеленой энергетики и электротранспорта", - указал на тенденции заместитель начальника управления.



Такие темпы развития и глубокое видение на перспективу, по его мнению, дают основания утверждать, что "Белоруснефть" сохранит позиции как компания, которая не просто реагирует на тренды, а задает их не только в Беларуси, но и за ее пределами. "Примечательно, что в 2023 и 2025 годах "Маланка" была признана лучшим проектом на евразийском экономическом пространстве, опередив разработки из десятка стран. В перспективе пяти лет мы должны стать главным агрегатором транспортной мобильности в стране. Это значит, что потребитель перестанет разделять понятия "заправка" и "зарядка". Для него наша компания - это единый сервис, экосистема, где он получает энергию независимо от того, что питает его автомобиль: традиционное топливо или аккумулятор", - рассказал Александр Легчилкин.



"Управление "Маланка" - не просто "проект по зарядкам", а авангард трансформации бренда "Белоруснефть" в сфере мобильности. Если добыча - наш фундамент и гордость, то "Маланка" - окно в новую технологическую эру. "Маланка" выступает драйвером для многих направлений компании: от IТ и разработки мобильных приложений до производства высокотехнологичной продукции", - добавил он.



Опытный менеджер и руководитель видит свою роль в формировании крепкой команды, каждый человек в которой готов выстраивать эффективные бизнес-процессы, мыслить и действовать на шаг вперед. "Лично моя задача - организовать работу так, чтобы мы запускали новые проекты не просто в срок, а с опережением рыночных ожиданий. "Белоруснефть" всегда была символом стабильности. Сейчас мы видим, что она становится еще и символом инноваций", - резюмировал заместитель начальника управления "Маланка".



Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Сегодня "Белоруснефть" - это свыше 27 тыс. человек на трех континентах. У предприятия более чем 40 видов деятельности - от сейсмики до сельскохозяйственной сферы.-0-