"Маланка" - окно в новую технологическую эру". В "Белоруснефти" отметили направления развития

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 7 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:05 Раубичи приняли чемпионат Беларуси по дрифтингу Спорт
00:50 В Майами погибли пять человек из-за инцидента с грузовым Boeing 767 В мире
00:26 25 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Кабо-Верде В мире
00:09 Лидер Компартии Франции подтвердил намерение участвовать в выборах президента В мире
06.09.26
06.09.26 23:46 Британия перехватила в Ла-Манше лодку со 140 нелегальными мигрантами В мире
06.09.26 23:28 Определились призеры и победители чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3 Спорт
06.09.26 23:05 В Оршанском районе легковушка вылетела в кювет, водитель погибла на месте Происшествия
06.09.26 22:56 В Берлине прошел митинг против политики НАТО В мире
06.09.26 22:51 Жителя Волковысского района, пытавшегося обменять в ГАИ поддельные права на настоящие, оштрафовали на 70 базовых Регионы
06.09.26 22:44 "Маланка" - окно в новую технологическую эру". В "Белоруснефти" отметили направления развития Общество
06.09.26 22:41 Кому и почему невыгодно заканчивать войну в Украине? Мнение эксперта Общество
06.09.26 22:23 Умение готовить и финансовая грамотность. Первокурсники ВГУ о важных навыках для жизни вдали от дома Регионы
06.09.26 22:11 "МЛ Витебск" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
06.09.26 21:58 Трудовая дисциплина, профилактика хищений. Милиция Гомельской области проводит рейды на предприятиях АПК Регионы
06.09.26 21:42 В Витебском районе рыбак задел удочкой ЛЭП и погиб от удара током Происшествия
06.09.26 21:35 "Настрой и подготовка воодушевляют". Вольфович о проверке одной из бригад внутренних войск Общество
06.09.26 21:26 Кандидат от ХДС признал поражение своей партии на выборах в Саксонии-Анхальт В мире
06.09.26 21:25 "Последний рывок - и ты добежал". Минский полумарафон-2026 глазами его участников Спорт
06.09.26 21:03 Почему на пр.Независимости деревья "переехали" в кадки? Кухарев о новом подходе к озеленению центра Минска Общество
06.09.26 21:01 Кушнер заявил, что надеется на возобновление переговоров по Украине в трехстороннем формате В мире
06.09.26 20:51 "Столица" проиграла на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
06.09.26 20:42 Соболенко пробилась в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису Спорт
06.09.26 20:29 Как с пользой для огорода утилизировать сорняки и гнилые яблоки, рассказал садовник Общество
06.09.26 20:13 АдГ уверенно побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт В мире
06.09.26 20:03 Белорусская нефть. Истории покорителей недр, которые начинали летопись отечественной буровой школы Общество
06.09.26 19:56 "Славутич" впервые завоевал Кубок Салея, "Шахтер" проиграл четвертый финал подряд Спорт
06.09.26 19:36 Хакеры выложили в даркнет касающиеся Бундесвера документы - Bild В мире
06.09.26 19:25 Байдарочники и каноисты из Беларуси взяли более 30 наград Кубка Доброй воли в Москве Спорт
06.09.26 19:15 "Признаки есть, возможностей нет". Готовы ли Россия и Украина договариваться? Общество
06.09.26 19:05 Белорус Туравинов победил на турнире серии Гран-при по тхэквондо в Республике Корея Спорт
Все новости
Все новости

"Маланка" - окно в новую технологическую эру". В "Белоруснефти" отметили направления развития

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 сентября 2026, 22:44

"Маланка" - окно в новую технологическую эру". В "Белоруснефти" отметили направления развития

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Маланка" может стать окном в новую технологическую эру. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА заместитель начальника управления "Маланка" - начальник отдела развития бизнеса компании "Белоруснефть" Александр Легчилкин накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

С 2018 года "Белоруснефть" в качестве государственного оператора трансформирует целые отрасли: от классических АЗС до энергетики и промышленности, обеспечивающей выпуск электротранспорта и зарядной инфраструктуры. "Мы не просто возводим зарядные станции - мы обеспечиваем технологический суверенитет Беларуси, создаем комфортную среду для людей и задаем стандарты, на которые равняются другие", - подчеркнул Александр Легчилкин.

Он уверен, что в перспективе "Белоруснефть" будет только укреплять статус высокотехнологичной энергетической компании. "Мы давно перестали быть структурой исключительно по добыче или сбыту нефти. Компания становится универсальной и многопрофильной платформой, где классические углеводороды органично соседствуют с передовыми решениями в области зеленой энергетики и электротранспорта", - указал на тенденции заместитель начальника управления.

Такие темпы развития и глубокое видение на перспективу, по его мнению, дают основания утверждать, что "Белоруснефть" сохранит позиции как компания, которая не просто реагирует на тренды, а задает их не только в Беларуси, но и за ее пределами. "Примечательно, что в 2023 и 2025 годах "Маланка" была признана лучшим проектом на евразийском экономическом пространстве, опередив разработки из десятка стран. В перспективе пяти лет мы должны стать главным агрегатором транспортной мобильности в стране. Это значит, что потребитель перестанет разделять понятия "заправка" и "зарядка". Для него наша компания - это единый сервис, экосистема, где он получает энергию независимо от того, что питает его автомобиль: традиционное топливо или аккумулятор", - рассказал Александр Легчилкин.

"Управление "Маланка" - не просто "проект по зарядкам", а авангард трансформации бренда "Белоруснефть" в сфере мобильности. Если добыча - наш фундамент и гордость, то "Маланка" - окно в новую технологическую эру. "Маланка" выступает драйвером для многих направлений компании: от IТ и разработки мобильных приложений до производства высокотехнологичной продукции", - добавил он.

Опытный менеджер и руководитель видит свою роль в формировании крепкой команды, каждый человек в которой готов выстраивать эффективные бизнес-процессы, мыслить и действовать на шаг вперед. "Лично моя задача - организовать работу так, чтобы мы запускали новые проекты не просто в срок, а с опережением рыночных ожиданий. "Белоруснефть" всегда была символом стабильности. Сейчас мы видим, что она становится еще и символом инноваций", - резюмировал заместитель начальника управления "Маланка".

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Сегодня "Белоруснефть" - это свыше 27 тыс. человек на трех континентах. У предприятия более чем 40 видов деятельности - от сейсмики до сельскохозяйственной сферы.-0-
Теги
Беларусь нефть
Новости рубрики Общество
Александр Тищенко Кому и почему невыгодно заканчивать войну в Украине? Мнение эксперта
Александр Вольфович. Фото из архива "Настрой и подготовка воодушевляют". Вольфович о проверке одной из бригад внутренних войск
Фото из архива Почему на пр.Независимости деревья "переехали" в кадки? Кухарев о новом подходе к озеленению центра Минска
Скриншот видео телеканала ОНТ Как с пользой для огорода утилизировать сорняки и гнилые яблоки, рассказал садовник
Фото предоставлено компанией "Белоруснефть" Белорусская нефть. Истории покорителей недр, которые начинали летопись отечественной буровой школы
Фото из архива "Признаки есть, возможностей нет". Готовы ли Россия и Украина договариваться?
  • Главная
  • "Маланка" - окно в новую технологическую эру". В "Белоруснефти" отметили направления развития
    • Главное
    Семья ШОС, Игры кочевников, череда докладов и голуби мира. Итоги недели Президента 
    "Настрой и подготовка воодушевляют". Вольфович о проверке одной из бригад внутренних войск
    В Беларуси ежегодно анализируют потребности регионов в школах - Иванец 
    "Последний рывок - и ты добежал". Минский полумарафон-2026 глазами его участников
    Топ-новости
    Целое чипсовое поле и еще 14 сортов. Какой урожай картофеля ждем в этом году
    Как идет проверка боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД
    Какие товары нельзя покупать на маркетплейсах, разъяснил эксперт 
    Почему на пр.Независимости деревья "переехали" в кадки? Кухарев о новом подходе к озеленению центра Минска
    "Маланка" - окно в новую технологическую эру". В "Белоруснефти" отметили направления развития
    Отдохнуть и просто полюбоваться красотой. Жители Костюковичей поделились впечатлениями от Дня письменности
    Литвинович и Лебедева победили в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате страны 
    Белорусская нефть. Истории покорителей недр, которые начинали летопись отечественной буровой школы
    Раубичи приняли чемпионат Беларуси по дрифтингу
    Определились призеры и победители чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3
    Как с пользой для огорода утилизировать сорняки и гнилые яблоки, рассказал садовник
    Умение готовить и финансовая грамотность. Первокурсники ВГУ о важных навыках для жизни вдали от дома
    Картина БЕЛТА к Году белорусской женщины передана Костюковичскому краеведческому музею 
    Белорус Туравинов победил на турнире серии Гран-при по тхэквондо в Республике Корея
    С ответственностью за свою землю. В Гомеле военнообязанные территориальных войск приняли присягу 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.