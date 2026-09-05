Максимально приблизить к домашнему. Как улучшается питание детей в школах, рассказал Иванец

Министр указал на то, что вопрос школьного питания достаточно длительное время находится в фокусе внимания Президента. "У ребенка в школе напряженная учеба, большая нагрузка, и должен быть прием пищи - нормальный, спокойный, как в домашних условиях. Но Президент еще раз сделал акцент на том, что из школы не следует делать ресторан. Это абсолютно справедливо, потому что в первую очередь ребенок приходит в школу за знаниями", - отметил Андрей Иванец.





Необходима и доступность буфетов. "Разнообразие продуктов, которые могут продаваться в школьных буфетах исключительно в соответствии с правилами детского питания, стало значительно больше. Мы будем смотреть, насколько данная доработка эффективна", - резюмировал министр.-0-





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