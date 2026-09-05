Максимально приблизить к домашнему. Как улучшается питание детей в школах, рассказал Иванец

Министр указал на то, что вопрос школьного питания достаточно длительное время находится в фокусе внимания Президента. "У ребенка в школе напряженная учеба, большая нагрузка, и должен быть прием пищи - нормальный, спокойный, как в домашних условиях. Но Президент еще раз сделал акцент на том, что из школы не следует делать ресторан. Это абсолютно справедливо, потому что в первую очередь ребенок приходит в школу за знаниями", - отметил Андрей Иванец.
Совместно с правительством министерство к началу нового учебного года провело большую работу по корректировке системы школьного питания. "В первую очередь она касается тех ребят, которые получают одноразовое питание, то есть их время пребывания в школе не превышает восьми часов. Мы постарались сделать так, чтобы их питание было максимально приближено к домашнему, но при этом соблюдались правила детской диететики", - подчеркнул министр.
Еще один немаловажный аспект системы питания - разделение ребят на возрастные группы. "Мы прекрасно понимаем, что в начальной школе, на второй или третьей ступени общего среднего образования у детей разные физиологические потребности. Поэтому распределение на три возрастные группы по классам должно их полностью удовлетворить", - сказал Андрей Иванец.
Необходима и доступность буфетов. "Разнообразие продуктов, которые могут продаваться в школьных буфетах исключительно в соответствии с правилами детского питания, стало значительно больше. Мы будем смотреть, насколько данная доработка эффективна", - резюмировал министр.-0-
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