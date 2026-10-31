Максимальная открытость. Как за I ВНС в прямом эфире наблюдала вся страна





Факт 7. Первое ВНС транслировалось в прямом эфире телевидения





Во Дворце спорта в Минске 19-20 октября 1996 года собрались 4740 делегатов первого Всебелорусского народного собрания. Представителям всех регионов и социальных групп предстояло выработать стратегию выхода страны из кризиса постсоветского переходного периода. Учитывая судьбоносность обсуждаемых на ВНС вопросов, собрание приковало к себе внимание всего общества. Прозрачность всех дискуссий перед народом обеспечивалась в том числе прямой трансляцией телевидения: народ в реальном времени видел и слышал все, что происходило в зале.

Всего работу первого ВНС освещали более 50 представителей белорусских и зарубежных СМИ. Доклад Президента, все ключевые заявления делегатов и решения собрания оперативно публиковались в республиканских и местных газетах. Всего работу первого ВНС освещали более 50 представителей белорусских и зарубежных СМИ. Доклад Президента, все ключевые заявления делегатов и решения собрания оперативно публиковались в республиканских и местных газетах.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0- Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое Всебелорусское народное собрание транслировалось в прямом эфире телевидения. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.