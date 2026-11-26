В покупке продуктов и всего необходимого для дома у горожан и сельчан остается все меньше различий. ООО "Евроторг" делает выбор, цены и доставку к дому, привычные для города, доступными и в агрогородках, и в деревнях, и в небольших поселках. Доставку на село компания организует системно, через два своих онлайн-сервиса - "Едоставка" и новый evrooptGO.by. Первыми сервис попробовали жители Бреста и ряда районов области, а с 30 ноября он будет обслуживать все населенные пункты Брестской области, от агрогородков до самых отдаленных деревень. "Едоставка" уже привозит заказы к двери не только в Минске, но и по всей Минской области, а также в Островецкий, Ошмянский и Сморгонский районы. В приложении или на сайте сельскому покупателю доступно более 7 000 товаров: свежие овощи и фрукты, молочная продукция, мясо и колбасы, хлеб и выпечка, бакалея, замороженные продукты, товары для детей и бытовая химия. Заказы evrooptGO.by собирают в городских супермаркетах сети, поэтому ассортимент огромный, а цены не выше городских. Дальше ООО "Евроторг" планирует распространить доставку на все области страны, чтобы заказать продукты онлайн мог каждый сельчанин.





Онлайн-сервисы доставки дополняют сельскую сеть, которую компания строит с 2014 года. На сегодняшний день в 215 населенных пунктах работают 237 стационарных магазинов "Евроопт", в том числе 10 модульных. Еще 60 автолавок обслуживают 3 065 населенных пунктов, включая деревни, где живут один-два человека. Магазины и автолавки охватывают около 30% сельского населения Беларуси, а онлайн-сервисы доставки - уже около 55%. С каждым новым магазином, маршрутом автолавки и районом доставки эти цифры растут, и останавливаться на достигнутом компания не собирается.





За фруктами - пешком





Десятый модульный магазин "Евроопт" открылся в агрогородке Кривичи Солигорского района. Нина Николаевна в день открытия первым делом обратила внимание на фрукты. В местных частных лавках, говорит, они бывают не всегда, да и цены для пенсионерки ощутимые.

















- В ларьках дорогие, а тут намного дешевле. Пришел, взял, - говорит Нина Николаевна. - Что нам в город ехать? Так мы здесь закупим, что надо.









Акции здесь те же, что в городских магазинах сети, а пенсионерам и другим льготным категориям положена социальная скидка до 10% на социально значимые товары. На полках около 1 100 товаров, больше трех четвертей из них - белорусские, в том числе линейка "СВАЁ". В зале комфортная температура.





У соседок свои мерки. Одна вспоминает, как посреди готовки закончилась сметана. Съездила за ней в частный ларек - вернулась с пустыми руками. Теперь за сметаной идти всего несколько минут. Другая живет в десяти минутах от нового "Евроопт". На открытие приехала на велосипеде. А Татьяна Ивановна знает сельскую торговлю по обе стороны прилавка. Она проработала 37 лет в прежнем магазине Кривичей. Помнит и кондитерскую, и буфет, и тяжелые ящики, которые продавцы сами поднимали из подвала. Теперь пришла за покупками.





Председатель Краснодворского сельского совета Андрей Кашпоров уже присматривает следующие адреса.

- Даже у нас в сельском исполкоме есть еще пара деревень, где мы можем предложить "Евроторгу" открыть такие замечательные магазины. - Даже у нас в сельском исполкоме есть еще пара деревень, где мы можем предложить "Евроторгу" открыть такие замечательные магазины.





"Евроторг" готов открывать магазины и запускать маршруты автолавок в любом районе страны. Для этого нужно обращение местной власти и договор.









До конца года компания планирует довести число действующих модульных магазинов до 16. Для следующих открытий в запасе девять готовых модулей, еще шесть находятся в производстве. Модули на 95% собраны из белорусских компонентов и ставятся без капитального фундамента. Если площадка подготовлена и есть подключение к электросетям, магазин может открыться через 30 дней после согласования документов.





"Евроторг" участвует в эксперименте по торговому обслуживанию села. На совещании в Вилейке 7 августа глава государства назвал компанию среди сетей, которые приступили к работе. Формат подбирают под каждую деревню. Где-то по просьбе жителей райисполком определяет площадку для магазина, а где-то согласовывает новый маршрут автолавки.

- Президент поставил задачу максимально стереть различия между городом и деревней. Для нас это значит, что в агрогородке или на дальнем хуторе человек должен покупать продукты так же, как горожанин, с тем же выбором и тем же качеством. Поэтому вместе с местными властями смотрим на каждый район целиком: где нужен магазин, где автолавка, а где доставка к дому, - говорит коммерческий директор компании "Евроторг" Александр Шуляк. - Президент поставил задачу максимально стереть различия между городом и деревней. Для нас это значит, что в агрогородке или на дальнем хуторе человек должен покупать продукты так же, как горожанин, с тем же выбором и тем же качеством. Поэтому вместе с местными властями смотрим на каждый район целиком: где нужен магазин, где автолавка, а где доставка к дому, - говорит коммерческий директор компании "Евроторг" Александр Шуляк.





Две остановки в одной деревне





17 ноября в Лепельском районе две автолавки "Евроопт" вышли на новые маршруты. В расписании - Слободка, Бабиновичи, Стайки, Селище и другие деревни. А в Барсуках предусмотрели сразу две остановки. Можно дождаться машины на своем конце деревни, и дорога домой с полной сумкой будет короче.









В тот день в Барсуках шел дождь, но автолавки выходят на маршрут в любую погоду. Покупатели заходили внутрь, сами выбирали продукты с полок и платили на кассе, как в обычном городском магазине. Среди первых была Людмила Петровна.





- Очень хорошие впечатления: тепло, удобно, уютно и товар в избытке.





Новые маршруты попросили сами жители, рассказал заместитель председателя Лепельского райисполкома Вячеслав Машаро.

- Было много обращений, мы оперативно отреагировали. Хочу поблагодарить компанию " Евроторг" - решение тоже принято оперативно. - Было много обращений, мы оперативно отреагировали. Хочу поблагодарить компанию " Евроторг" - решение тоже принято оперативно.

Для Людмилы Петровны первый приезд автолавки стал еще и знакомством с продавцом, с которым теперь будет видеться из недели в неделю. Для Людмилы Петровны первый приезд автолавки стал еще и знакомством с продавцом, с которым теперь будет видеться из недели в неделю.





- Это ж первый раз автолавка приехала. Будем потом вместе работать, общаться будем.





Продавцу можно заказать нужный товар, и он привезет его следующим рейсом.





До ближайшего соседа - полкилометра





Елена с мужем живут на хуторе Домбровка Брестского района. До ближайшего соседа - полкилометра. За продуктами супруги ездили на велосипедах. О том, что покупки из городского супермаркета могут привезти прямо на хутор, узнали из газеты.

- Мы выписываем газету "Вечерний Брест". И в связи с тем, что прочитали, мы решили воспользоваться, - рассказывает Елена. - Мы выписываем газету "Вечерний Брест". И в связи с тем, что прочитали, мы решили воспользоваться, - рассказывает Елена.





Заказ для супругов собрали в городском "Евроопте", а курьер привез покупки в выбранное Еленой время. При заказе действуют акции и социальные скидки.





На evrooptGO.by можно заказать продукты и для родителей - выбрать покупки, указать деревенский адрес и время, когда маме или отцу удобно встретить курьера. Елена сразу подумала о семьях, где дети живут в городе, а родители остались в деревне.









- Многие будут заказывать для своих родителей, которые там живут. Им удобно это будет - не тащить целые сетки из города, а просто приезжать и радовать своих родителей.





Заместитель председателя Брестского райисполкома Леонид Шлыков считает, что освоить заказ через интернет под силу и пожилым сельчанам. Главное, по его словам, чтобы человек на собственном опыте понял, насколько это ему удобно.

Елена, встретив курьера на своем хуторе, сказала об этом проще:



