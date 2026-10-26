МААН расширила состав на заседании в Китае: к ассоциации присоединились две организации

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Сиань на базе Северо-Западного политехнического университета прошло 39-е заседание Международной ассоциации академий наук (МААН), в котором приняли участие более 100 ученых, представляющих 21 организацию - члена ассоциации из 13 стран. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальной академии наук.



Заседание прошло под руководством главы МААН, председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Караника. В центре внимания были актуальные вопросы развития науки, укрепление сотрудничества между академиями и расширение возможностей для совместных исследований. "Значение науки для развития общества, обеспечения безопасности и технологической независимости сегодня неоспоримо и не вызывает ни у кого сомнений. Именно поэтому руководители многих государств уделяют пристальное внимание научной сфере и повышению ее эффективности. В Беларуси этот подход является приоритетным, и на самом высоком уровне неоднократно подчеркивалось, что без сильной науки невозможно достичь устойчивого развития", - сказал Владимир Караник.



Глава МААН также отметил необходимость углубления взаимодействия между академиями наук и укрепления ресурсной базы ассоциации. Это позволит эффективнее использовать ее потенциал для формирования инновационной культуры в странах-участницах. По словам Владимира Караника, Беларусь выступает за открытость, интеграцию и равноправное научное сотрудничество, в том числе за совместное использование результатов исследований и разработок на основе взаимного уважения и практической отдачи.



Одним из итогов заседания стало расширение состава МААН. К ассоциации присоединились Академия наук провинции Хэнань и Северо-Западный политехнический университет.



Международная ассоциация академий наук создана в 1993 году для объединения усилий научных организаций и ученых, согласования научных стратегий академий наук и крупных исследовательских центров разных стран, а также подготовки научных кадров. С 2017 года НАН Беларуси выполняет функции базовой академии наук по организационному и методическому сопровождению деятельности МААН.-0-