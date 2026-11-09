Лжеспасатели животных в соцсетях: как распознать обман и не потерять доверие к волонтерам

Она отметила, что в белорусском сегменте социальных сетей много так называемых лжеспасателей. Схема их работы проста: они берут чужие видеоролики с изображением страдающих животных, накладывают эмоциональную музыку и публикуют контент от своего имени, не имея при этом реальных подопечных. Сбор средств через такие аккаунты часто не сопровождается никакой отчетностью перед жертвователями. "Добрые люди, конечно, не могут пройти мимо и начинают помогать вот таким блогерам", - пояснила она.

Есть и те блогеры, которые разоблачают таких мошенников и пытаются найти пострадавших от них людей. Главная опасность, исходящая от лжеспасателей, по словам спикера, заключается в дискредитации всей сферы зоозащиты. "Из-за паршивой овцы страдает все стадо. Люди, попавшиеся на уловку мошенника, который не спасает, а обманывает, потом не верят другим. Они потом считают, что все это спасение - способ вытягивания денег. Это очень обидно, ведь не все же так делают. Некоторые люди от души, за свои последние деньги, пенсию будут спасать котика, носить его в ветеринарную клинику за огромные счета, которые там выпишут", - подчеркнула Анастасия Чернявская.

Блогер считает, что для решения проблемы требуется обязательно проверять тех, кто позиционирует себя как спасатель. При этом важно предусмотреть льготы для добросовестных волонтеров. В частности, нужно сделать так, чтобы они не опасались брать на передержку более двух-трех собак из-за риска уплаты высоких налогов. Анастасия подчеркнула, что такие животные берутся не для личного пользования, а временно с целью поиска новых хозяев и предоставления бездомным братьям нашим меньшим шанса на жизнь. Блогер считает, что для решения проблемы требуется обязательно проверять тех, кто позиционирует себя как спасатель. При этом важно предусмотреть льготы для добросовестных волонтеров. В частности, нужно сделать так, чтобы они не опасались брать на передержку более двух-трех собак из-за риска уплаты высоких налогов. Анастасия подчеркнула, что такие животные берутся не для личного пользования, а временно с целью поиска новых хозяев и предоставления бездомным братьям нашим меньшим шанса на жизнь.





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.