Лжеспасатели животных в соцсетях: как распознать обман и не потерять доверие к волонтерам

Она отметила, что в белорусском сегменте социальных сетей много так называемых лжеспасателей. Схема их работы проста: они берут чужие видеоролики с изображением страдающих животных, накладывают эмоциональную музыку и публикуют контент от своего имени, не имея при этом реальных подопечных. Сбор средств через такие аккаунты часто не сопровождается никакой отчетностью перед жертвователями. "Добрые люди, конечно, не могут пройти мимо и начинают помогать вот таким блогерам", - пояснила она.
Есть и те блогеры, которые разоблачают таких мошенников и пытаются найти пострадавших от них людей. Главная опасность, исходящая от лжеспасателей, по словам спикера, заключается в дискредитации всей сферы зоозащиты. "Из-за паршивой овцы страдает все стадо. Люди, попавшиеся на уловку мошенника, который не спасает, а обманывает, потом не верят другим. Они потом считают, что все это спасение - способ вытягивания денег. Это очень обидно, ведь не все же так делают. Некоторые люди от души, за свои последние деньги, пенсию будут спасать котика, носить его в ветеринарную клинику за огромные счета, которые там выпишут", - подчеркнула Анастасия Чернявская.
Блогер считает, что для решения проблемы требуется обязательно проверять тех, кто позиционирует себя как спасатель. При этом важно предусмотреть льготы для добросовестных волонтеров. В частности, нужно сделать так, чтобы они не опасались брать на передержку более двух-трех собак из-за риска уплаты высоких налогов. Анастасия подчеркнула, что такие животные берутся не для личного пользования, а временно с целью поиска новых хозяев и предоставления бездомным братьям нашим меньшим шанса на жизнь.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.