"Луна над Поднебесной": китайский Праздник середины осени встретят в НББ 26 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа "Луна над Поднебесной", приуроченная к Празднику середины осени, пройдет в Китайском центре книги Национальной библиотеки Беларуси 26 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.



"Древний праздник отмечается на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю, поэтому его часто называют Лунным фестивалем. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы полюбоваться самой полной и яркой луной года, угоститься сладкими лунными пряниками (юэбинами) и почувствовать атмосферу гармонии и благодарности за урожай", - сказали организаторы.



Начнется праздничная программа в 13.00. Гостей ждут яркие номера творческих танцевальных и инструментальных коллективов, а также показательные выступления спортсменов Центра китайских боевых искусств "ШанДэУ". В 15.00 начнутся мастер-классы по изготовлению символов праздника и китайским шахматам сянци. Участники смогут создать традиционный бумажный фонарик и попробовать силы в древней интеллектуальной игре.



В это же время пройдет кинопоказ историко-биографической драмы "Конфуций". Фильм снят в 2010 году режиссером Ху Мэй. Главную роль великого древнекитайского мыслителя и философа исполнил культовый актер Чоу Юньфат. Картина охватывает поздний период жизни Конфуция: от назначения на высокую государственную должность в царстве Лу до многолетних скитаний и возвращения на родину.



На протяжении всего праздника гости смогут познакомиться с книжными экспозициями "Под полной луной" и "Конфуций", представленными в Китайском центре книги.-0-