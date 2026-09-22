22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность выкупа арендного жилья, построенного предприятиями для своих работников, обсуждалась на совещании у Президента Беларуси о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Александр Терехов, передает корреспондент БЕЛТА.
Например, в соответствии с имеющимися планами в этом году предприятия построят для своих работников порядка 600 квартир.
"Главой государства поручено, чтобы мы создали возможность производить выкуп этого арендного жилья после достижения определенного стажа работы (на предприятии, которое построило и предоставило работнику арендное жилье. - Прим. БЕЛТА). Допустим, 15, 20, 25 лет", - заявил Александр Терехов.-0-
Общество
22 сентября 2026, 14:14
Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий
Новости рубрики Общество
Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время
Главное
Топ-новости
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время
От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий
Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков пройдет в БЕЛТА 23 сентября
"Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство": Полоцк готовится принять международный форум
С нами интереснее