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Лукашенко оценил полесские пампушки. Узнали, как их приготовить

Опубликовано:

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Общество
28 октября 2026, 18:31

Лукашенко оценил полесские пампушки. Узнали, как их приготовить

Скриншот видео БЕЛТА
Скриншот видео БЕЛТА
Скриншот видео БЕЛТА
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В августе Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии фестиваля "Зов Полесья". А после посетил подворья, где ознакомился с ремесленными традициями этого самобытного края. Посмотреть в Полесье и вправду есть на что: от плетения из лозы до изготовления легендарных челнов. Но какой фестиваль без народной кухни? Главу государства местные жители угостили полесскими пампушками и квасом. И не просто угостили, а, пользуясь случаем, попросили присоединиться к важному ритуалу: подуть с четырех сторон в деревянную дежку, где замешивается тесто. По народной традиции, это обязательно должен сделать именно мужчина, чтобы хлеб удался, получился пышным и вкусным. Какие еще секреты скрывают полесские пампушки, рассказываем в новом выпуске проекта БЕЛТА "По факту: специальный репортаж".
Пампушки для главы государства испекла начальник туристического комплекса "Лясковичи" Национального парка "Припятский" Анна Бамбиза. Сюда мы и направились, чтобы познакомиться с хранительницей традиционного рецепта полесских булочек.
 
Анна Бамбиза призналась, что для Президента она на всякий случай приготовила два варианта пампушек, но сделала ставку на верность традициям и любовь к простой, хорошо пропеченной деревенской выпечке.
 
"Я была довольна. Дзякуй, что он оценил мои пампушки. Я знала, что он будет есть поджаристые, но испекла два варианта: одни светлейшие, а другие - темнейшие", - рассказала она.
Итак, для приготовления пампушек нам понадобятся: молоко, соль, сахар, растительное масло и дрожжи. "В тепленькой водичке грамм 30 дрожжей разведу, пускай подходят", - приступает к рецепту Анна Бамбиза.
 
Она берет два литра молока комнатной температуры, сахар добавляет по вкусу - совсем немного. Но если вы сладкоежка, то можно и больше. Ложка соли, а сколько муки - Анна Васильевна советует смотреть по тесту. Сама она готовит на глаз. Что касается дрожжей, тут есть один лайфхак.
"Дрожжи, когда рабочие, они шумят. Их надо послушать", - пояснила пекарь.
 
В рецептах всегда пишут примерно так: "Вымешивайте тесто 10-15 минут, пока оно не станет мягким и эластичным". Звучит как кулинарная медитация. Но на деле это тяжелый труд. Но и тут у Анны Васильевны свой подход.
 
"Мацi казала: "Цеста будзе гатова, кагда рука уже будзе чыстай, без цеста", - завораживает она нас не только приготовлением пампушек, но и певучим полесским говором.
У каждой полесской хозяйки свой рецепт пампушек. В детстве, вспоминает Анна Бамбиза, ни масла, ни маргарина не было. Да и яиц на большую семью не напасешься. Вода, дрожжи, соль - и было вкусно. А все потому, что в печи готовили, добавляет она.
 
"Духовой шкаф - это совсем другое. В печи все вкусно. Что ни поставишь, что ни накидаешь в чугун - все будет вкусно", - заявляет Анна Васильевна.
В старину пампушки готовили каждое воскресенье. Это был закон. Ели их потом всю неделю.
 
"Мама их пекла, а я смотрела и научилась. Только она боле пекла пампушки на черене (нижняя каменная или кирпичная плоскость внутри печи, куда выкладывают дрова, а после их прогорания и очистки от пепла сажают хлеб. - Прим. БЕЛТА). Это один из старейших рецептов. Выгребаешь жар мокрой тряпочкой и тогда уже на доску кладешь пампушки", - вспоминает начальник туркомплекса.
От мамы Анна Васильевна переняла любовь не только к кулинарии, но и к рукоделию. Мы смотрим на ее одежду и понимаем: такой наряд на маркетплейсе не купишь.
 
"Это мама моя вышивала. Выткала спаднiцу. Яна рабiла, а я пераняла. Тут станок мой стоит, его дед мой сделал. Я отдала его в музей, а себе купила другой - поменьше. Он дома у меня. Сядешь, подчешешь и вспомнишь детство", - рассказывает Анна Бамбиза. Президент всегда по-особенному тепло относился к Полесью. Когда он впервые приехал сюда и поинтересовался, что нужно полешукам, люди ответили: хлеба.
"Раньше у нас был колхоз. Но долго не было зарплаты. Потом Президент приехал к нам в деревню, и стали в магазине появляться товары разные. Люди попросили у него пекарню. Я пеку хлеб по тому же рецепту, что и в пекарне. Хоть пекарня уже не работает, но я помню тот хлеб и его запах: очень вкусный был", - вспоминает начальник туристического комплекса.
Пока мы разглядывали наряды и погружались в историю региона, наши пампушки подоспели. Кстати, мама Анны Бамбизы вымачивала их в черничном варенье. Чем не полесские синабоны? Запоминайте рецепт и - cмачна есці!-0- 

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