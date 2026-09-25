Лучшую тревожную группу органов пограничной службы определили на соревнованиях в Лиде 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде завершились соревнования тревожных (поисковых) групп органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



В 2026 году площадка Лидского пограничного отряда впервые объединила представителей белорусского ведомства и гостей из России.



По итогам упорной борьбы первое место завоевала команда хозяев площадки. Второе место досталось военнослужащим Полоцкого пограничного отряда. Бронзовые награды разделили между собой команды Гродненской пограничной группы и российские коллеги.



Программа испытаний была максимально приближена к реальным условиям службы. Участники на практике отработали действия группы при проверке сработавшего участка сигнализационного комплекса, обнаружении признаков нарушения границы, а также продемонстрировали навыки поиска и преследования нарушителя. Кроме того, пограничники выполнили упражнения по огневой подготовке и ориентированию на местности.-0-