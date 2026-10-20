20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В НДЦ "Зубренок" подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства "Лучший воспитатель оздоровительного лагеря в 2026 году". Победителем признан воспитатель оздоровительного лагеря дневного пребывания "Креатив" средней школы №1 Мозыря Александр Александрович, передает корреспондент БЕЛТА.
В финал вышли семь участников, которые на республиканском этапе соревновались в семи конкурсных мероприятиях. Финалисты организовывали самопрезентации, мастер-классы, персональные методические выставки, проходили тестирование по педагогике и психологии.
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Общество
20 октября 2026, 14:11
Лучшим воспитателем оздоровительного лагеря в 2026 году стал педагог из Мозыря
Александр Александрович
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