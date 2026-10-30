Лучшие эскизы конкурса "Стены добра" украсят детские учреждения

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит конкурс современного графического творчества "Стены добра". Лучшие художественные эскизы в последующем украсят стены в детских отделениях поликлиник и больниц, в детсадах. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦК БРСМ.

Проект поможет создать позитивную и дружелюбную визуальную среду, которая будет способствовать снижению тревожности у детей и сопровождающих их взрослых. Еще одна задача инициативы - популяризация современного искусства в социально значимых городских пространствах.

К участию приглашаются члены БРСМ в возрасте от 14 до 31 года, волонтерские отряды "Доброе Сердце", профессиональные художники и дизайнеры, студенты художественных учебных заведений, творческие коллективы без ограничения по возрасту.

Отборочный этап продлится по 5 ноября. Областной (Минский городской) этап пройдет до 20 ноября. Далее работы победителей направят в Центральный комитет БРСМ. Финальный республиканский этап запланирован на 4-5 декабря.

Творческие работы оценит экспертный совет, в который войдут представители министерств и исполнительных комитетов, специалисты в области современного искусства, дизайна и граффити. Победителей наградят дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров. "Главной наградой станет возможность воплотить свой эскиз на стенах детских учреждений под руководством профессиональных художников. Также победители смогут принять участие в республиканской выставке-презентации, а их работы опубликуют в официальных медиаресурсах", - рассказали в БРСМ.





Республиканский конкурс современного графического творчества "Стены добра" организует ОО "БРСМ" при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования. -0-