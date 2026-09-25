Лучшие бригады скорой помощи названы в Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители VI Открытых соревнований бригад службы скорой медицинской помощи определены в Беларуси. Состязания прошли на туристической базе "Высокий берег" в Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.



В соревнованиях, организованных Министерством здравоохранения и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения, приняли участие 22 команды из Беларуси, России и Казахстана. Среди них - опытные бригады скорой медицинской помощи, студенты Белорусского государственного медицинского университета, а также команда Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента. Состязания продолжались три дня. Участники выполняли задания, максимально приближенные к реальным ситуациям, с которыми сталкиваются сотрудники скорой помощи. Команды демонстрировали теоретические знания и практические навыки, в том числе проводили реанимационные мероприятия и оказывали помощь при массовых травмах.



Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило отметил важность обмена опытом. "Международный статус этих соревнований показатель того, насколько востребована такая площадка для обмена лучшими практиками. Спасибо коллегам из других стран, что приехали и поделились своим опытом. Отдельно отмечу наших ребят: они продемонстрировали не только профессионализм, но и настоящую командную сплоченность. И особенно ценно, что в состязаниях участвуют и студенты - значит, традиции экстренной помощи живут и передаются дальше", - сказал Вячеслав Шило.



Судьи оценивали слаженность работы бригад, правильность выполнения медицинских манипуляций и способность участников принимать решения в условиях стресса. Максимальная оценка за одно задание составляла 100 баллов. Итоговые результаты определялись по сумме баллов.



Первое место среди врачебных бригад заняла команда Гомельской городской станции скорой медицинской помощи (подстанция №5), среди фельдшерских - бригада Слонимской центральной районной больницы.



Второе место среди врачебных бригад заняла команда Минской городской станции скорой медицинской помощи (подстанция №10), среди фельдшерских - команда той же станции (подстанция №9). Бронзовыми призерами стали врачебная бригада Молодечненской станции скорой медицинской помощи и фельдшерская бригада Витебского областного центра скорой медицинской помощи (МРЦ "Витебск", подстанция №2 "Чкалова").-0-