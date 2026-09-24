Лучшего воспитателя оздоровительного лагеря назовут в "Зубренке" 20 октября

Республиканский конкурс "Лучший воспитатель оздоровительного лагеря" проходит в несколько этапов. Сейчас идут региональные этапы.
Состязание включает в себя конкурсные мероприятия: "Лучшее творческое самопредставление", "Лучший мастер-класс", "Лучшее воспитательное мероприятие", "Лучшая персональная методическая выставка", "Тестирование", "Публичное выступление по теме достижения целей и решения основных задач воспитания" и "Решение ситуаций, наиболее часто встречающихся в оздоровительном лагере".
Республиканский этап конкурса состоится в НДЦ "Зубренок" во время проведения республиканского семинара-совещания по подведению итогов летней оздоровительной кампании. Его участниками станут победители второго (областного, Минского городского) этапа конкурса.-0-
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