Лучшего педагога допобразования выберут в Минске 24-26 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Педагог года учреждения дополнительного образования детей и молодежи" пройдет в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи с 24 по 26 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Участниками состязаний стали педагоги допобразования государственных учреждений. Старт конкурсу дан в марте. В отборочных этапах приняли участие около 150 претендентов.
"Уже определены победители второго (областного, Минского городского) этапов. Участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма, творческий подход и преданность делу. Конкурс - это не просто площадка для оценки мастерства, но и мощный стимул для профессионального роста, обмена опытом и признания заслуг. Каждый участник уже внес значимый вклад в формирование и становление молодого поколения", - отметили в ведомстве.
Организаторы конкурса - Министерство образования и Белорусский профессиональный союз работников образования и науки. Его целью является создание условий для выявления, обобщения и трансляции эффективного педагогического опыта, лучших педпрактик, современных технологий воспитания и образования педагогов допобразования.-0-