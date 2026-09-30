Лучшего молодого работника и наставника выберут в Беларуси: профсоюзы объявили республиканский конкурс

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организатором республиканского конкурса "Лучший наставник" и "Лучший по профессии среди молодых работников" выступила Федерация профсоюзов Беларуси. На республиканском уровне профессиональное состязание проводится впервые, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.



Конкурс призван развивать систему наставничества, выявлять эффективные практико-ориентированные подходы к работе с молодыми специалистами, распространять передовой опыт и повышать мотивацию работников к наставнической деятельности.



Участников разделят на несколько номинаций с учетом отраслевой специфики. Так, звание "Лучший наставник" будут присуждать в трех категориях: "Лучший наставник в сфере производства" (промышленность, строительство, сельское хозяйство), "Лучший наставник в сфере инфраструктуры и услуг" (энергетика, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, лесное хозяйство, торговля, банки) и "Лучший наставник в социальной сфере". В этих же трех номинациях определят победителей конкурса "Лучший по профессии среди молодых работников".



К участию приглашаются работники - члены профсоюза, которые демонстрируют высокие результаты в трудовой, научной или практико-ориентированной деятельности, внедряют новые технологии и передовой опыт, а также активно участвуют в общественной жизни.



Выдвижение кандидатов начнется непосредственно в трудовых коллективах. Решение об участии работника в конкурсе будет приниматься на собрании, конференции или расширенном заседании профсоюзного комитета организации с участием уполномоченных представителей нанимателя. Затем конкурсный отбор пройдет на отраслевом и региональном уровнях. В Федерации профсоюзов Беларуси заявки участников, прошедших предварительный отбор, должны быть представлены до 5 марта 2027 года.



Для проведения конкурсных процедур на каждом этапе будут формироваться экспертные комиссии. При необходимости в их состав войдут представители профильных организаций, что позволит дать профессиональную оценку достижениям участников.



Победителей первого республиканского конкурса наградят 1 мая - в Праздник труда. С положением о республиканском конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси.-0-