Лучшего курсанта страны определят в Минске 27 ноября

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит республиканский конкурс "Курсант года", приуроченный к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦК БРСМ.



Проект объединит курсантов ведущих вузов страны, среди которых Военная академия Беларуси, Академия МВД, Университет гражданской защиты МЧС, Институт пограничной службы, а также военные факультеты учреждений высшего образования. "Наша главная цель - выявить курсантов, наиболее активно проявляющих себя в учебе, творчестве, спорте и добровольческой деятельности. Важную роль играет также воспитание у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма и гордости за героическое прошлое страны", - подчеркнули в БРСМ.



Заявки на участие принимаются до 30 октября. С 2 по 13 ноября оргкомитет рассмотрит кандидатуры, а конкурсные испытания начнутся 26 ноября и пройдут в течение двух дней. Имена победителей станут известны 27 ноября после проведения творческой части конкурса.



"Участникам предстоит пройти три серьезных испытания, - пояснили организаторы. - Теоретическое тестирование включает 30 вопросов о государственном устройстве Беларуси, истории Великой Отечественной войны, основах безопасности жизнедеятельности, истории БРСМ и строевом уставе Вооруженных Сил. Затем их ждет комплекс по физической, строевой и огневой подготовке: челночный бег 10х10, разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки и одиночная строевая подготовка. Завершающий этап - творческий конкурс-визитка "Мой факультет", где участники в сценической форме представят историю своего факультета и собственное участие в его жизни".



Победители и призеры будут награждены дипломами, призами, кубками и медалями. "Одной из главных наград проекта "Курсант года" является путевка к участию призеров в параде Победы на Красной площади в Москве", - уточнили в общественном объединении.



Конкурс проводится Центральным комитетом БРСМ при поддержке Министерства образования, Министерства обороны, МВД, МЧС и Государственного пограничного комитета, а также при содействии РГОО "ДОСААФ" и БФСО "Динамо".-0-