23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Ломский, назначенный по решению Президента Беларуси заместителем премьер-министра, рассказал журналистам о главных задачах и приоритетах в работе на новой должности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства при назначении поставил основные задачи и определил приоритеты развития агропромышленного комплекса. Это увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, ее глубокая переработка. И каждый заместитель премьер-министра должен заниматься экспортным потенциалом и реализацией произведенной продукции. С этого и буду начинать свою работу", - сказал Александр Ломский.По его словам, приоритетное внимание необходимо уделять обеспечению условий для сохранности и увеличения поголовья крупного рогатого скота. "В стране разработан комплекс мероприятий, программа по строительству и модернизации молочно-товарных комплексов, профилакториев для телят, которые позволят сохранить основное поголовье КРС. Это наш резерв и потенциал для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции", - уточнил вице-премьер.Журналисты обратили внимание, что в один день покинули свои посты помощник Президента - инспектор по Брестской области и первый зампредседателя Брестского облисполкома: Александр Ломский стал вице-премьером, а Дмитрий Городецкий - помощником Президента - инспектором по Гродненской области. Как такие кадровые потери отразятся на "первом регионе" страны, спросили журналисты."Брестская область богата кадрами, своими традициями, культурой. На благодатной брестской земле есть достойные люди, которые заменят нас на этих должностях и сделают все возможное, чтобы Брестская область всегда оставалась флагманом по производству не только сельскохозяйственной продукции, но и в целом", - ответил на это вице-премьер.-0-