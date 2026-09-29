Локализацию приграничного вооруженного конфликта отработают на учении ОДКБ в России

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках учения "Взаимодействие-2026" приступили к планированию проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Об этом БЕЛТА сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.



"Сегодня в России на полигоне "Чебаркульский" в рамках командно-штабного учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2026" командующий КСОР Алексей Сгибнев доложил Решение на проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта", - рассказали в пресс-центре.



"Исходя из полученной задачи, оценки сложившейся обстановки, вероятного характера действий противника и проведенных оперативно-тактических расчетов, решили: основные усилия сосредоточить на прикрытии участка государственной границы по назначенному рубежу и стабилизации обстановки в приграничном районе Челябинской области", - сказал Алексей Сгибнев.



В Решении определены направления сосредоточения основных усилий в ходе совместной операции, задачи воинским контингентам и формированиям сил специального назначения, основные вопросы управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения. После утверждения Решения органы управления КСОР ОДКБ приступили к планированию операции.



На учении "Взаимодействие-2026" подчиненным соединениям, воинским частям и подразделениям отданы боевые распоряжения на подготовку и ведение боевых (специальных) действий, отметили в пресс-центре учений.



На территории России проводится командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2026", направленное на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2026", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2026".



В учениях принимают участие контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Среди них - воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.



Всего задействовано около 2 тыс. военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. Особенностями учений являются широкое применение разнотипных БПЛА и робототехнических комплексов, а также отработка практических действий войск с учетом опыта проведения специальной военной операции.-0-